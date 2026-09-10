CHP’nin 103. yıl resepsiyonunda dikkat çeken görüntüler: Başkanlar yer almadı

CHP’nin butlan yönetimi, partinin 103. kuruluş yıldönümünü CHP Genel Merkezi’nin bahçesinde yaptığı resepsiyonla kutladı.

Anıtkabir’deki geniş katılımlı törenin aksine resepsiyon sönük geçti. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gibi isimler resepsiyona gelmedi.

Gecenin en çok konuşulan isimlerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kuruluş yıldönümü etkinliklerinden hiçbirine katılmadı. Ancak butlan yönetiminin kurmayları “bu durumun tartışılacak bir konu olmadığını ve bilgileri dahilinde gerçekleştiğini” belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise, Anıtkabir’deki törene katıldığı gibi genel merkeze de geldi. Akın burada gazetecilere “CHP bizim evimiz. Tartışma oldu diye evimizi mi ayıracağız? Tam aksine birlik ve beraberlik içinde hep birlikte çalışmalıyız” açıklamasını yaptı.

İNCE VAR, SALICI YOK

Yine törene katılan isimler arasında geçmiş dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile genel başkanlık yarışına giren ve CHP’den ayrılan, ardından Özgür Özel döneminde partiye dönen Muharrem İnce’nin yer alması dikkat çekti. İnce, resepsiyon sırasında Kılıçdaroğlu ile yan yana geldi. Burada konuşan İnce “CHP, köylü çocuğuna keman çalmasını öğreten partidir. Atatürk’ün iki büyük eserinden biri olan partimizi 103. yaşında yalnız bırakamazdık. Onun için buradayım” dedi.

Butlan kararı sonrası hem parti yönetimini hem de Özgür Özel’i eleştiren, ancak genel başkanlığa aday olmayacağını da duyuran Gürsel Erol da resepsiyona katılan isimler arasında yer aldı. Bunun dışında butlan sonrası partide yapılan atamalarla göreve getirilen isimler ile bazı milletvekilleri de yine etkinliğe katıldı. Ancak adı genel başkan adaylığıyla anılan İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı toplantıya katılmadı.

Hakkında taciz iddiaları olan ve disipline sevk edilen Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan da genel merkezdeki resepsiyonda yer aldı.

‘CHP SATILMAZ’ GÖNDERMESİ

Müzik dinletisinin de yapıldığı resepsiyonda geçmiş dönem CHP genel başkanlarının yer aldığı bir film izletildi. Filmde Özgür Özel’e yer verilmezken, Deniz Baykal’ın “CHP’nin genel başkanı olacak kişi, CHP’yi satmamış olacak. CHP’yi satın almaya kalkmamış olacak” açıklamalarına yer verilmesi dikkat çekti.

Butlan kararıyla göreve dönen Kılıçdaroğlu konuşmalarında genellikle isim vermeden kurultay tartışmalarıyla ilgili iddialara gönderme yaptı. Müzik dinlesi sırasında kürsüye gelerek kısa bir konuşma da yapan Kılıçdaroğlu “Siyasetçi, halka hesap vermeye hazır kişidir. Halka hesap vermeye hazır değilseniz, malı götürmeye hazırsınız demektir. Bizim kitabımızda bu yok. Biz her kuruşun hesabını bu millete vermeyi onurlu bir görev kabul ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu konuşmadan önce ışık ve havai fişek gösterisi de yapıldı.