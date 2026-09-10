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CHP’nin etkinliğine katılmamıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş' açıklaması

CHP’nin etkinliğine katılmamıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş' açıklaması

10.09.2026 11:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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CHP’nin etkinliğine katılmamıştı: Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş' açıklaması

CHP'nin dün gerçekleştirdiği 103. kuruluş yıldönümü etkinlikleri ve Anıtkabir ziyaretine ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmamasına ilişkin konuşan Kemal Kılıçdaroğlu "Gelmemesi bir kırgınlık oluşturmadı" dedi.
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Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ınCHP'nin 103. kuruluş yılı dönümü etkinliklerine katılmamasına ilişkin açıklamada bulundu.

"GELMEMESİ BİR KIRGINLIK OLUŞTURMADI"

Kılıçdaroğlu, verdiği demeçte, Yavaş'ın Anıtkabir ziyaretine ve CHP Genel Merkezi'ndeki etkinliklere katılmamasına yönelik soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim için vatandaşların katılımı önemli. Bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil. Mansur Bey'in bizim açımızdan pozisyonu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Gelmemesi bir kırgınlık oluşturmadı."

Kurultayda aday olup olmayacağına dair de konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkenin bir sürü derdi var, Cumhurbaşkanı kim olacak diye konuşuyoruz. Birisi olacak işte. 103 yıldır yürüdüğü yolda ilkeleri izleyecek mi izlemeyecek mi bu önemli. Ali olmuş Veli olmuş önemi yok. Parayla delege almaya kalkanı partiden atarım."

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Mansur Yavaş

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