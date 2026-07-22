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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında tutuklama talebi

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında tutuklama talebi

22.07.2026 11:44:00
Güncellenme:
DHA
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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut hakkında tutuklama talebi

Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan, bu sabah da adliyeye sevk edilen CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
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CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma' 'rüşvet alma-verme', 'irtikâp', 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında, dün evinde gözaltına alındı.

İşlemleri için emniyete götürülen ve bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Bulut, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 

Doruk Bulut’a; “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama” suçlamaları yöneltildi.

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