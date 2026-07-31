CHP Sözcüsü Sarı'dan Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi açıklaması: ‘Disiplin süreci işleteceğiz’

Mutlak butlan kararıyla CHP'de genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bugün parti genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu başkanlığında saat 14.00'te Genel Merkez'de başlayan toplantıda görevden alınan 55 il başkanının yerine yapılacak atamalar ile Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'ye katılmayarak CHP'de kalan Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi'nin durumunun da toplantıda ele alındığı öğrenildi.

MYK'da alınan kararları ise Parti Sözcüsü Müslim Sarı açıkladı. Sarı'nın açıklamasından satır başları şöyle:

"Aldığımız kararları, değerlendirmeleri paylaşmak istiyorum.

Öncelikle yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Orman yangınları ile mücadelede aktif rol oynadığımızı ve belediyelerimizi de yönlendirdiğimizi bilmenizi isteriz. Belediyelerimiz ellerinden gelen maksimum çabayı gösteriyorlar.

Henüz tasarı önümüze gelmedi ama süreci takip ediyoruz ve süreç gecikiyor. İçeriğin çok daha önce tamamlanması ve kamuoyu ile paylaşılması gerekiyordu. Biz CHP olarak komisyondaki raporumuzun arkasındayız.

Operasyon düzenlenen CHP'li belediyelerin sayısı bugün itibariyle 42. Belediyelerimizin neredeyse 10'da birinden fazlasına operasyon düzenlendi. Belediye başkanlarımızın 28'i tutuklu. Tahliye edilmiş ama operasyonla ilişkilenmiş altı belediyemiz, önceki dönem belediye başkanlarımız var. Bu belediye başkanlarımıza isnat edilen suçlar sadece CHP'li belediyeler ile mi ilgili? AKP, MHP ve başka partilerin belediyelerinde yolsuzluk ve rüşvetle ilgili bir tartışma yok mu? Bu bir tesadüf mü? Yapılan operasyonların inandırıcılığı ciddi şekilde zedelenmektedir. Bu tek taraflı kovuşturma süreçlerinin de sadece CHP belediyelerini merkeze alan bu tür süreçlerin de demokratik temsil ilkesine de aykırı olduğunu değerlendiriyoruz. Hukuki süreçlerin hukuka uygun şekilde yürütülmediğini açık biçimde belirtmek isteriz.”

12 İLE ATAMA YAPILDIĞINI AÇIKLADI

“CHP'li belediyeler yapılan kovuşturmalara ek olarak CHP'den istifa eden ve özellikle de AKP'ye geçildiğini de görüyoruz. Biz bu belediye başkanlarımızın gidişinin sadece belediye başkanlarımızın yolsuzluk yaptığını ve yolsuzluk yaptığı için, kendini kurtarmak için iktidar partisine doğru yöneldiğini ya da bu belediye başkanların partiyle siyasi aidiyetlerinin yeterince güçlü olmadığını söylemiyoruz. Bu her şeyden önce bu belediye başkanları belirleyen iradenin, bu kararları veren arkadaşlarımızın da bir özeleştiri yapması gerektiğini düşünüyoruz. Tek taraflı değil, çok taraflı bir süreç bu ve kimse sorumluluktan kaçamaz.

Yeni bir partinin kuruluş süreci içinde yer almak isteyen arkadaşlarımız bizimle yollarını ayırdılar. Bu yüzden il başkanlarımızın bir kısmı kendileri istifa etmiş oldu. Bu illere atamalar yaptık. Yaklaşık boş bulunan 12 ile atama yaptık. Amasya için Emin Kalyoncu, Artvin için Ahmet Özdemir, Balıkesir için Fikret Şahin, Burdur için Recep Mutlucan, Giresun için Ahmet Nejat Karaibrahim, Çorum için Tuncay Yılmaz, Kars için Muhammet Baran Karahan, Kastamonu için Uğur Alemdar, Kütahya için Murat Sargın, Rize için Muhittin Bayrak, Trabzon için Mustafa Gültekin, Zonguldak için Olcay Can arkadaşlarımızı aramış bulunuyoruz. Önümüzdeki günlerde boş bulunan diğer iller için de değerlendirmelerimize devam edeceğiz."

GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMASI

CHP İstanbul İl Başkanlığı kayyımı Gürsel Tekin'in görevden alındığı ve yerine eski Kağıthane İlçe Başkanı'nın atandığı iddiasına yönelik olarak konuşan Sarı, bu konunun MYK'da gündeme geldiğini ve konuyla ilgili gelecek günlerde açıklama yapacaklarını söyledi.

SELİN SAYEK BÖKE VE GÜL ÇİFTÇİ HAKKINDA DİSİPLİN SÜRECİ…

Gelen soru üzerine Selin Sayek Böke ve Gül Çiftçi hakkında da açıklama yapan Sarı şunları söyledi:

"Bir siyasal partinin üyesiyseniz o siyasal partinin üyelik sorumluluğuna uygun hareket etmeniz gerekir. Yani hem bir partinin içinde olup hem de başka partinin lehine propaganda yapamaz, o parti lehine çalışamazsınız. Bu bir ahlaki meseledir ama CHP'nin disiplin kurallarıyla da bu konu kayıt altına alınmıştır. Bu konuyu gündeme getirdik. Önümüzdeki günlerde CHP içinde olup ancak başka parti için çalışan arkadaşlarımıza ilişkin olarak bir disiplin süreci işleteceğiz."

Hakkında yürütülen hukuki sürecin tamamlandığını ve baba ocağına geri döneceğini söyleyen Edirne Milletvekili Ediz Ün hakkındaki soru üzerine Sarı, "Mahkeme süreçlerini tamamladı. Aklanıp CHP'ye yeniden gelmek istedi. Üyelik işlemleri tamamlandı. Muhtemelen pazartesi günü itibariyle CHP grubunun bir parçası bulunacak. CHP, aklananların yeniden dönebileceği bir partidir ama şaibeli arkadaşların içinde yer aldığı bir parti olamaz" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in CHP'yi muhatap almayacağını söylediği açıklamasını da değerlendiren Sarı, "Son derece ironik. CHP 100 yıllık bir çınar, özgül ağırlığı olan, ulus kurmuş, devlet kurmuş, devletten önce de var olan bir parti. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı ve muhatap olduğu bir partiyle bu partinin içinden çıkan, geçmişte parçası olan ve şimdi bu parti dışında siyaset yapan birinin bu partiyi muhatap almıyor oluşunu gerçekten büyük bir hezeyan olarak dinledik" ifadelerini kullandı.