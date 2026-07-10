CHP Tekirdağ'da görevden alma sonrası rest: 'Tek yumruk olacağız'

CHP'de Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç'un görevden alınmasının ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ile Boduç yazılı açıklama yayımladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, görevden alma kararının yalnızca bir kişiye yönelik olmadığını belirterek, "Bu karar; örgütümüzün sandıkta ortaya koyduğu iradeye, üyelerimizin tercihine ve partimizin demokratik kültürüne yönelik bir müdahaledir" dedi.

Yüceer, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Seçilmiş iradeyi görevden almakla örgüt iradesi teslim alınamaz!

Tekirdağ İl Başkanımızın görevden alınması, sadece bir kişiye yönelik bir karar değildir. Bu karar; örgütümüzün sandıkta ortaya koyduğu iradeye, üyelerimizin tercihine ve partimizin demokratik kültürüne yönelik bir müdahaledir.

Eğer amaç gerçekten partiyi güçlendirmek olsaydı, yapılması gereken seçilmiş örgütleri tasfiye etmek değil, örgütün söz söyleyeceği demokratik süreçleri işletmek olurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü; atamalardan değil, üyelerinden, örgütünden ve sandıktan gelir.

Bizler dün olduğu gibi bugün de seçilmiş iradenin yanında olmaya, örgütümüzün emeğini ve onurunu savunmaya devam edeceğiz.

Hiç kimse unutmamalıdır ki; makamlar geçicidir, örgütün iradesi kalıcıdır.

Tekirdağ örgütü dimdik ayaktadır. Demokrasiye, hukuka ve partimizin köklü değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

Görevden alınan CHP Tekirdağ İl Başkanı Cenk Boduç ise yayımladığı açıklamada kararın "antidemokratik bir operasyon" olduğunu savundu.

Boduç, Bugün, Tekirdağ halkının ve parti örgütümüzün hür iradesiyle seçilmiş olan şahsım, antidemokratik bir operasyonla görevden alınmıştır.

Masa başında alınan bu karar, genel başkanımız Özgür Özel liderliğindeki değişim yürüyüşümüzü hedef alan, hukuken mutlak butlan ve halkın iradesine yönelik açık bir gasptır. Bizler bu göreve atamayla değil, üyelerimizin helal oylarıyla, tırnaklarımızla kazıyarak geldik. Halkın vicdanında karşılığı olmayan hiçbir irade gaspını, yargı güdümlü dayatmaları ve siyasi darbeleri asla tanımıyoruz!

Gücümüzü koltuklardan ya da kapalı kapılar ardındaki saraylardan değil; sokaktan, esnaftan, emekçiden ve örgütümüzden alıyoruz. Bugüne kadar hiçbir operasyona boyun eğmedik, bundan sonra da teslim olmayacak, susmayacağız.

Emeğimize, sandığımıza ve geleceğimize sahip çıkmak adına tüm örgütümüzü ve değerli Tekirdağ halkını Tekirdağ İl Başkanlığı binası önünde tek yumruk olmaya davet ediyorum.

Mücadelemiz daha yeni başlıyor!”