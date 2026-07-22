CHP, ‘torba teklif’ ile nükleer santral yatırımlarına getirilmek istenen teşvikleri eleştirdi: ‘Acele yasalaştırılıyor’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun CHP’li üyeleri “torba teklife” muhalefet şerhi yazdı. Teklife son dakikada eklenen maddeler ile nükleer enerji yatırımlarına geniş vergi istisna ve indirimleri ile teşvikler sağlanmıştı. Şerhte, “Teklif metnine ilave edilen özellikle nükleer enerji yatırımları ile ilgili olarak esaslı vergi teşvik ve indirim düzenlemelerini içeren 3 maddenin tüm boyutları ile ilgili kamu kuruluşları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının da katkı ve değerlendirmelerine sunulmadan ve ilgili ihtisas komisyonunda görüşülmeden, etki analizi ortaya konulmadan acele ile yasalaştırılmasının nedeni anlaşılamamıştır” denildi.

Nükleer santral yatırımlarına 2050 yılına kadar sürebilecek teşviklerin, vergi istisnalarının ne kadar gelir kaybına neden olacağının da bilinmediğine dikkat çekilen şerhte, şöyle denildi:

“Teklif metnine eklenen söz konusu düzenlemelerden belli ölçülerde hali hazırda devam eden Akkuyu Nükleer Santral yapım ve işletim yatırımının da yararlanacağı maddeler üzerindeki görüşmelerde yapılan örtülü açıklamalardan anlaşılmaktadır. Bu kanun teklifinde yer alan söz konusu maddeler ile Hazine, uzun vadeli olarak önemli miktarda vergi gelirinden vazgeçmektedir.”

‘ENERJİ FİYATI İNDİRİLSİN’

Şerhte, mevcut sözleşmesi yapılmış, fiyatı bağlanmış, yatırıma başlamış olan işlere ihaleden sonrasını etkileyecek bir düzenlemenin yapılmasının, vergi avantajı sağlanması konusunun tartışılması gerektiği vurgulandı. Şerhte, “Söz konusu ilave teşvikler karşılığında satın alınacak enerji fiyatının indirilmesinin düşünülmesi gerekir” denildi.