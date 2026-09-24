'CHP’ye geçecek' iddiasına YENİ Partili vekilden yanıt

YENİ Parti Kocaeli Milletvekili ve kurucu üyelerinden Harun Özgür Yıldızlı’nın CHP’ye geçmek istediği yönündeki iddiaların ardından Yıldızlı’dan yanıt geldi.

Gazeteci Tolgahan Erdoğan tarafından ortaya atılan iddiaya göre, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu arayarak YENİ Parti’den CHP’ye geçmek isteyen 9 milletvekili olduğunu söyledi. İddiada adı geçen milletvekilleri arasında Harun Özgür Yıldızlı’nın da bulunduğu öne sürüldü.

“İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

Hakkındaki iddialara ilişkin Demokrat Kocaeli Gazetesi’ne konuşan Yıldızlı, CHP’ye geçeceği yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.

Yıldızlı, “YENİ Parti’de kalacağım. Hakkımda dolaşan iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. YENİ Parti’nin kurucularından biriyim ve örgütümüzle birlikte parti geleceğini aydınlık günlere taşımak için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yıldızlı ayrıca, “YENİ Parti’de mutluyum. Hiçbir yere ayrılmayacağım” ifadelerini kullandı.