CHP’den Erdoğan ve Soylu'ya çok sert sözler

09 Ocak 2022 Pazar, 21:13

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Kocaeli'de Cumhurbaşkanı'na çok sert sözler söyledi.

Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleşen CHP İl Danışma Toplantısında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösteren Özkoç, şunları söyledi;

Ve dostlar, gidiyor gitmekte olan. 20 yıldan beri cumhuriyetin birikimlerini tek tek yok eden, bu ülkenin biricik önderlerine ‘İki ayyaş' diyen adam sadece gitmeyecek. Biz kovalayacağız o kaçacak. Sanıyor ki Türkiye'de herkes ondan korkuyor. Kimse ondan korkmuyor.

"SEN FETÖ'CÜNÜN ALLAH'ISIN"



Öyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunu, AKP Genel Başkanlığı koltuğunun altına alıp hesap vermeden gideceğini sanıyorsa yanılıyor. Önce benim ölümü çiğneyecek. Fetullah'ın savcısının ardında duracaksın ben FETÖ'cü olacağım sen olmayacaksın. Sen FETÖ'cünün Allah'ısın.

“HESAP VERMEDEN GİDECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORSUN”

Özkoç, “Sen bu ülkenin komutanlarını hapse atacaksın. Silivri savcısı Zekeriya Öz elini kolunu sallayarak kaçacak sen hesap vermeden gideceğini düşünüyorsun. Sonuna kadar hesap soracağız. Onlara oy verenler bizim vatandaşlarımızdır. Onları ayırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“GİTTİĞİ YERE KADAR KOVALAMAZSAM BANA DA ENGİN DEMESİNLER”

Sözcü’den Halil Ataş’ın haberine göre, Süleyman Soylu’nun da özel ilgi alanında olduğunu dile getiren Özkoç, “Sarayın tetikçisi, uyuşturucu baronunu neden yakalamıyorsun? Sezgin Baran Korkmaz dünyada aranıyor. Türkiye'de 147 milyar kara para aklamış. Yurt dışına çıkamaz deniliyor. Yukardan düğmeye basıyor. Kaçmadan önce İçişleri Bakanı'nın odasında baş başa konuşuyor. Ardından yasak koyuyorlar. Bunlar komedi. Uyuşturucu baronlarını koruyan kişi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dur. Kolombiya’dan gelen belgeyi bakana sordum. Alacak adam belli, konteynır numarası belli. Sen saraya tetikçilik yapacağına sen neden o uyuşturucu baronunu yakalamıyorsun. Allah şahit, Soylu'yu gittiği yere kadar kovalamazsam bana da Engin Özkoç demesinler” dedi.

“DİNDEN, İMANDAN EN SON BAHSEDECEK ERDOĞAN’DIR”

Allah'a ve Kuran'a inan bütün insanların, bu vatana inanan tüm insanların, bu ülke için savaştığını belirten CHP’li Özkoç, sözlerini şöyle tamamladı;

Dinden imandan bahsedecek en son insan Erdoğan'dır, ahlaktan, yasadan bahsedecek en son insan içişleri bakanıdır. Hiç korkunuz olmasın. Sokakta size terör örgütü ile hareket ediyor diyorsa söyleyin ki Harbur sınır kapısını açanlar, PKK ile kucak kucağa oturanlar, terör elebaşını mektubunu okutup oy için ağlayanlar belli.

O yüzden birlikte çalıştığım yol arkadaşlarımın nasıl çalıştığını görüyorum. İl başkanım, belediye başkanım, gençlik kadın kollarım, geçmiş dönem milletvekillerim, 100 yıllık çınar CHP'nin hafıza olan herkes çalışıyor.

"VERGİLERİNİZİ 128 MİLYAR DOLARI ÇALANLARA DEĞİL, 83 MİLYONA PAYLAŞTIRACAĞIZ"

