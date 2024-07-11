CHP’den kritik ‘Suriyeli’ soruları: ‘Kimlik bilgileri nasıl ele nasıl geçti?’

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:53

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:55

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya soru önergesi verdi.

Temmuz ayının başında Kayseri, Hatay, Adana, Şanlıurfa, Bursa ve Gaziantep illerinde Suriyelileri hedef alan olaylar devam ederken geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara ait kimlik bilgilerinin Telegram adlı mobil mesajlaşma kanalından paylaşılarak ayaklanma çağrıları yapıldığını hatırlatan Kılınç, İçişleri Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

“Geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara ait kimlik bilgileri hangi tarihlerde ve hangi sosyal medya veya mobil mesajlaşma kanallarında yayınlanmıştır?

Geçici koruma altındaki kaç Suriyeli sığınmacıya ait kimlik bilgileri sosyal medya veya mobil mesajlaşma kanallarında yayınlanmıştır?

Sadece, T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nda bulunması gereken geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacıya ait kimlik bilgileri, sığınmacılara yönelik kışkırtma yapan kişi veya kişilerin eline nasıl geçmiştir?

Geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara ait kimlik bilgilerinin sızdırılması ile ilgili İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın ilgili yöneticileri hakkında hangi işlemler yapılmıştır?

Geçici koruma altındaki Suriyeli sığınmacılara ait kimlik bilgilerinin sızdırılmış olmasından kaynaklanabilecek güvenlik risklerine karşı hangi tedbirler alınmıştır?

Vatandaşlarımıza ait tüm kimlik bilgilerinin bulunduğu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile ülkemizdeki göçmen ve sığınmacılara ait kimlik bilgilerinin bulunduğu Göç İdaresi Başkanlığı’nda, bilgi ve veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik hangi tedbirler alınmaktadır?”