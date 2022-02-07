CHP'li Ağbaba'dan bakanlığa sert 'vali' tepkisi: 'Baştan aşağı hepiniz sorumlusunuz!'

07 Şubat 2022 Pazartesi, 14:23

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 testi pozitif çıktığı gerekçesiyle Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun yerine vali vekili olarak, afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi Osman Kaymak'ın görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlığın söz konusu açıklamasına, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sert tepki gösterdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan CHP'li Ağbaba, "Suçlu bulundu: Isparta Valisi" dedi. Ağbaba, ifadelerinin devamında şunları kaydetti:

"Elektrik krizinin faturası valiye kesildi. Bahanesiyse valinin coronaya yakalanmasıymış.

Sorumlu Saray'dan, belediye AKP'den, elektrik dağıtım şirketi de 5'li çeteden olunca kabak mecburen valinin başına patladı. Baştan aşağı hepiniz sorumlusunuz!"

Suçlu bulundu: Isparta Valisi



Elektrik krizinin faturası valiye kesildi. Bahanesiyse valinin koronaya yakalanmasıymış.



Sorumlu Saray'dan, belediye AKP'den, elektrik dağıtım şirketi de 5'li çeteden olunca kabak mecburen valinin başına patladı. Baştan aşağı hepiniz sorumlusunuz!. — Veli Ağbaba (@veliagbaba) February 7, 2022

TEPKİYE NEDEN OLDU

Isparta’da etkili olan kar yağışının ardından 3 Şubat’ta yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle doğalgazı kullanamayan yurttaşlar, mum ışığında aydınlanmıştı. CLK Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ Müdürü Erol Değerli’nin Antalya’da bir eğlence mekânında eğlendiği görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kentteki elektrik kesintisinin üzerine bu görüntüler de eklenince pek çok kişi sosyal medyadan yaşananlara tepki göstermişti. Yurttaşlar evlerinde esir kalırken Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in Ankara’da olduğu iddia edilmişti.