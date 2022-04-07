CHP'li Ali Mahir Başarır: 'Suudi Arabistan size ne vadetti?'
Adalet Bakanlığı Cemal Kaşıkcı Davası’nın Suudi Arabistan’a devredilmesini eleştiren CHP’li Başarır, “AKP iktidarı bu kararıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenliğini ve hukukun temel prensiplerini ayaklar altına almıştır. Cemal Kaşıkçı Davası’nın Türk Mahkemeleri’nde yargılanması gerekmektedir ancak siz açıkça ülkesellik ilkesini yerle yeksan ettiniz.” dedi.
Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim 2018'de evlilik belgesi almak için gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Kovuşturma aşamasında sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılırken, davanın 31 Mart 2022'de görülen celsesinde cumhuriyet savcısı dosyanın Suudi Arabistan adli makamlarına devri için mütalaa verdi. Mahkeme de, taleple ilgili Adalet Bakanlığı'na görüş sordu. Adalet Bakanlığı'nın olumlu görüş vermesinin ardından mahkeme, davanın Suudi Arabistan'a devredilmesine hükmetti.
ERDOĞAN'IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI
Erdoğan’ın, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili “Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak istedi. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz, bir de bunları yok mu edeceksiniz… Bu millet enayi değil, hesabı sormasını bilir.” Sözlerini hatırlatan CHP’li Başarır, “Sayın Erdoğan hani uluslararası hukuka göre İstanbul Mahkemeleri yetkiliydi? Ne değişti? Bu millet enayi değil, hesap sormasını bilir diyordunuz. Şimdi millet enayi mi oldu? Suudi Arabistan size ne vaadlerde bulundu? Verilen bu kararla Türk Yargısını tüm dünyaya rezil ediyorsunuz. Verilen bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır.” İfadelerini kullandı.
"VERİLEN BU KARAR UTANÇ VERİCİ BİR KARARDIR"
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, son olarak şunları söyledi: “Kaşıkçı cinayetinde mahkemenin vermiş olduğu karar bir rezalete daha imza atmıştır. Yasadan bihaberler bunlar. Bu kararı hangi pazarlıkla, hangi baskıyla, hangi rica üzerine verdiler? Burada yargılanmaları gerekiyor. Bunun için Türk Mahkemeleri’nin direnmesi gerekiyor ama Suudi Arabistan Mahkemeleri’nin yetkili olduğu yönünde karar veriyorlar. Yasa çok açık, verilen bu karar utanç verici bir karardır.”
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