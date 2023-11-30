CHP’li Aslanoğlu: İktidar süt alınmasını engelledi!
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, “Sayıştay kararıyla büyükşehir belediyemizin süt kuzusu projesi kapsamında süt üreten kooperatiflerden süt alması engellendi” dedi.
Sayıştay’ın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üretici kooperatiflerinden ihalesiz ürün almasını engelleyen kararına CHP’den tepki geldi.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından, “İktidarın İzmir’le olan hesabı, engellemeleri bitmiyor. Sayıştay kararıyla büyükşehir belediyemizin süt kuzusu projesi kapsamında süt üreten kooperatiflerden süt alması engellendi” ifadelerini kullandı.
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