CHP’li Barut, hayvancılıkta aşı skandalını Meclis gündemine taşıdı!

14 Nisan 2022 Perşembe, 12:52

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi ve CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle; büyükbaş hayvanlara uygulanan zorunlu çiçek aşısına BVD virüsü karıştığı iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

“İDDİALAR YENİLİR YUTULUR GİBİ DEĞİL”

Barut, “İddialar yenilir yutulur gibi değil” dedi. Büyükbaş hayvan varlığına ve halk sağlığına yönelik tehlikenin boyutunun henüz bilinmediğine dikkat çeken Ayhan Barut, şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu aşının yapıldığı hayvanlarda ishal ve solunum güçlüğü gibi semptomların görüldüğü, hayvanların öldüğü, hastalık tedavisinin çok güç ve masraflı olduğu belirtiliyor. Bu riskli durum nedeniyle 81 ilimizde aşılama işleminin durduğu açıklandı. Aşıda yaşanan karışım skandalı nedeniyle kaç hayvanın telef olduğu da hala belirsiz. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı açıklamada aşı yapılan hayvanlarda istenmeyen etki görülen sayının sadece 106 olduğu ifade ediliyor. Buna karşın uzmanlar ülke hayvan varlığımızın yüzde 20'sinin tehlike altında olduğunu belirtiyor. Aşı skandalından kaynaklı antibiyotik tedavisi uygulanıp kesilen hayvanların etlerinin tüketilmesi durumunda insan sağlığı için de büyük bir risk oluştuğu belirtiliyor. Tarım ve Orman Bakanı’nı derhal açılama yapmaya, yaşanan skandalın bütün boyutlarını kamuoyuna paylaşmaya çağırıyoruz. Skandalda kasıt bulunup bulunmadığını, sorumlularla ilgili idari ve adli işlem yapılıp yapılmadığını da öğrenmek istiyoruz.”

Ayhan Barut, önergesinde şu soruları yöneltti:

“-LSD kapsamındaki aşılamada kullanılan aşıların üretimi ve temini nasıl yapılmıştır? Bilimsel kontroller, analiz, inceleme ve denetimler yeterince uygulanmış mıdır?

-İstenmeyen etkiye yol açarak büyük tehlike yaratan aşıların özel sektör tarafından üretilip kamuya satıldığı yönündeki bilgi doğru mudur?

-Söz konusu aşılamada yaşanan skandalda kasıt var mıdır? Bu skandal nedeniyle hayvan varlığımız ve insan sağlığı tehlike altında mıdır? Kaç hayvana aşı yapıldığı, kaçının telef olduğu biliniyor mu?

-Aşılamadan kaynaklı oluşan hastalık nedeniyle antibiyotik tedavisi uygulanıp kesilen hayvan sayısı biliniyor mu? Kesilen hayvanların etlerinin tüketilip tüketilmediğiyle ilgili takip yapıldı mı?

-Aşılamada meydana gelen skandalın sorumlusu kim/kimlerdir? Sorumlular hakkında idari ve adli işlem yapıldı mı, yapılacak mıdır? Soruşturmayla ilgili süreç ne durumdadır?

-Aşılamadan kaynaklı hastalık tazminat yönetmeliğindeki değişikliğin söz konusu skandalla ilgisi var mıdır?"