CHP’li Başkan Mustafa İnce: Söz verdiğimiz projelerimizi tamamladık

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:41

Sözlerine ilçeye yeşil alan kazandırmak için çalıştıklarını belirten Başkan İnce, “Çalışmalarımız sadece insanlara yönelik değil de can dostlarımız için de çalıştık. Kentimize yüzlerce park, yeşil alan kazandırdık. Daha yeşil bir Güzelbahçe, Güzelbahçe’nin mavisine çok yakıştı. Biz yeşil alanları nasıl oluşturacağımızı planladık ve o doğrultuda çalışmaları yapıyoruz. Kültür merkezini yaptık. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı’nı kurduk. Bu meydanın ismi Güzelbahçe’nin şiarını oluşturdu. Gezi Parkı olaylarında yitirdiğimiz Berkin evladımız için park açtık” ifadelerini kullandı.

Önceki dönemde söz verdiklerini çalışmaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Başkan İnce, “ Seçim döneminde ne söz verdiysek tüm projeleri gerçekleştirdik. Kimseyi ayırmadık. Özgürlükten barıştan ve demokrasiden yana olduk. 2019’da yüzde 70 üzeri oyla halkımız bizi seçti. Seçim biter bitmez Tematik Parkımızı tamamladık. Yelki’de kapalı pazar açtık. Hizmetler arttıkça halkın güveni, bizi iş yapma aşkıyla sarmaya devam etti. İzmir’in ilk mavi bayraklı plajını açtık. Z Kuşağı Ormanı oluşturduk. 100 dönümlük arazinin bakımlarına devam ediyoruz. Bunun dışında 5 bine yakın zeytinlik oluşturduk”dedi.

Başkan İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: “Güzelbahçe’ye doğalgazı getirmeyi başladık, Balıkçı Barınağı’nın yapılmasını ve Atatürk Mahallesi Çarşı Yenileme Projesi’ni tamamladık. Güzelbahçe’de çarşıda kadın esnaf olarak yer alacaklara tezgâhlarını veriyoruz, işgaliye de almıyoruz. Kooperatiflerimize desteklerimiz sürüyor. Sosyal yardımlar konusunda ne gerekiyorsa yaptık. Üç dönem 13 yıl… İnandık, çalıştık ve halkımızın güvenini boşa çıkartmamak, halkımızın karşısında başımızı eğecek hiçbir yanlış yapmadan sadece verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşadık. Sadece halkımızın karşısında eğildik.”

Hedefledikleri projeleri anlatan İnce, “Yeni yollara ihtiyacımız var. Uzun vadeli ulaşım planında Narlıdere Metrosu’ndan sonra İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi’ne kadar hafif raylı sistem planı yapılmış. Sistemin de bu yoldan geçeceği planlanmış. Bittiğinde gerçekten ilçemize büyük değer kazandıracak. İzmir Ticaret Odası yönetiminin Güzelbahçe’de üniversite yapılmasına dair bir planı vardı. Projeyi özlemle bekliyoruz. Bir bilim müzesi yapacağız. Paramız çok değil ama inancımız güçlü, dostlarımız var. Güzelbahçe’de yaşamak ayrıcalıktır” dedi.