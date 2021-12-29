CHP'li belediyede memurların zam sevinci

29 Aralık 2021 Çarşamba, 11:17

İmzalanan sözleşme ile memurlara yönelik sosyal hakları belirleyen yasanın belirlediği en üst sınır olanbin 900 lira net tutar üzerinden ödeme yapılmasına karar verildi. Ayrıca, çalışanlara bin 100 lira kumanya yardımı da yapılacak. Bu sözleşme kapsamında memurlara Sosyal Denge Tazminatı ve kumanya yardımı ile birlikte ortalama 3 bin liralık ek ödeme yapılacak.

“Memur kardeşlerimi hem yasal olarak koruyan bir toplu sözleşmeye imza atarken hem de maaşlarında önemli bir artış sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum” diyen Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bugün çok önemli bir karara imza atıyoruz. Ekonomik krizin giderek arttığı şu günlerde memur kardeşlerimin gelirlerini artıracak bir toplu iş sözleşmesi için Tüm Yerel Sen yönetimi ile anlaşmaya vardık. Memurlarımızın maaşlarının üzerine eklenen ve sınırları yasayla belirlenen Sosyal Denge Tazminatı’nın, imzaladığımız toplu sözleşmemizde en üst kademeden verilmesine karar verdik. Buna ek olarak memurlarımıza aylık bin 100 lirayı bulan kumanya ödemesi de yapacağız. Bu karar ile memurlarımızın maaşının üzerine ortalama 3 bin liralık bir ek ödeme yapmış olacağız. Daha önce yasayla belirlenen sınırın üzerinde verilen Sosyal Denge Tazminatları nedeniyle birçok kez Sayıştay tarafından memurlarımıza çıkarılan zimmetin de bu imza ile önüne geçmiş olacağız. Geçmiş dönemde tartışmalara konu olan Sosyal Denge Tazminatı konusunda tüm belediyelere örnek olacak bir imza attığımız için çok gururluyum. Memur kardeşlerimi hem yasal olarak koruyan bir toplu sözleşmeye imza atarken hem de maaşlarında önemli bir artış sağlıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Gaziemir Belediyesi’nin memurunu da işçisini de ekonomik kriz karşısında ezdirmeyeceğime söz veriyorum” diye konuştu.

'ÜLKEMİZİN GÜVENCESİ CHP’DİR'

Ahmet Arif’in Adiloş Bebe şiirine konuşmasında yer veren Belediye Başkanı Halil Arda, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek şunları söyledi:

“Bu ülkeyi yönetenler çıkardıkları yönetmeliklerle herkesin önünü tıkıyorlar. Yoruma açık bir sürü ifadeyle kafaları karıştırıyorlar. Geçmişte Sosyal Denge Tazminatı nedeniyle Sayıştay zimmet çıkardı. Memurlar haklı olarak eylem yaptılar, ben de destek verdim. O gün sorunu çözmesi gereken iktidar mensupları burada eylemdeydiler. Burada selden kütük kapma hevesiyle bana karşı hamle yapma hevesindeydiler. Bugün hiçbiri burada yok. Ülkemizin yaşadığı ekonomik krizi işçilerimiz, memurlarımız, tüm yurttaşlarımız sonuna kadar hissediyorlar. Bu ülkenin iyi yönetilmediğini mali müşavir olarak yıllardır görüyordum. Ama bugün geldiğimiz noktada ülkenin kaynaklarını yanlış kullananlar, 128 milyar doların, 7 milyar doların bir gecede buhar olmasına neden olanlar, bugün meydanda yoklar. Biz memurlarımızın, işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. İzlediğimiz para politikası sonucu memurumuzu da işçimizi de ezdirmeyeceğiz. Türkiye’de memurun, işçinin, kadınların, gençlerin güvencesi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Ülkenin kaynakları herkese yeter, yeter ki ülkeyi yönetenler tercihlerini geniş halk kesimlerinden yana yapsınlar.”

'DAVULLAR ÇALIYORSA HER ŞEY YOLUNDADIR'

Sosyal Denge Tazminatları konusunda Sayıştay’ın çıkardığı zimmetlerin kaldırılması için sendikanın verdiği mücadeleye CHP’nin destek olduğunu belirten CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, “Eğer davullar çalıyorsa, orada her şey yolunda demektir. Bu atılan adımın, memurumuzun haklarına yapılan bu katkının çok önemli olduğuna inanıyorum. Dünya ve ülkemiz pandemiden geçiyor ve bunun ekonomik etkileri ülkemizde daha çok hissediliyor. Belediye Başkanımız Halil Arda’nın memurlarla yaptığı anlaşmayla maaşlarına yansıyacak 3 bin liranın hayırlı olmasını diliyoruz. Bu anlaşmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla Gaziemir’e en iyi hizmetleri verdik, bundan sonra hizmetlerimizi daha da artıracağız” diye konuştu.

“Bugün bu toplu iş sözleşmesi töreninde işverenin de çalışanın da mutlu olduğunu görüyorum” diyen CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da, “Bundan sonra işçisiyle, memuruyla, belediye başkanıyla el ele verip Gaziemir için daha çok çalışıp, yurttaşlarımızı mutlu edeceğiz” dedi.

Başkan Arda ile birlikte Toplu İş Sözleşmesi’ni imzalayan Tüm Yerel Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ömer Eşki, “Gaziemir’de yaptığımız sözleşmeden biz mutluyuz. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyor, katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından Başkan Halil Arda ile memurlar halay çekerek kutlama yaptı.