CHP'li Deniz Yavuzyılmaz enkazdan seslendi "Ekipman az, vatandaş çaresiz"
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekiplerinin yetersiz olduğunu belirten CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, enkaz altına girerek çalışmalara katıldı.
CHP Zonguldak Milletvekili Yavuzyılmaz enkazın altında arama kurtarma çalışmalarına katıldı CHP Zonguldak milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan bir enkazın altına girerek kurtarma çalışmasına katıldı.
Yavuzyılmaz, Kahramanmaraş'ta 12 Şubat stadyumun yanında depremde yıkılan Ebrar sitesinin enkazına girdi.
"EKİPLER ÇOK AZ, VATANDAŞ ÇARESİZ"
Bölgedeki durumu sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:
"Gece boyunca Kahramanmaraş’ta 12 Şubat Stadyumu‘nun yanındaki Ebrar sesinin enkazında kurtarma çalışmalarına katıldık. Ekipler çok az, ekipman az vatandaş çaresiz."
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