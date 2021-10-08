CHP'li Gamze Taşcıer, 'Halk sağlığıyla oynuyorlar'

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

Grip aşısında yaşanan sorunu Meclis gündemine taşıyan ancak önergesi yanıtsız kalan CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “Aşılar depolarda bekliyor. Ancak sisteme girip hastaya verilemiyor. Halk sağlığıyla oynuyorlar. Anlaşılan geçen yıl gibi ‘Aşı getirdik siz olmadınız’ diyerek sorumluluğu başkasına atacaklar” dedi. Taşcıer, “Grip aşıları yıllardır düzenli bir şekilde bakanlığın belirlediği kriterlere göre alınırdı. Düzgün giden bir işi bile tersine çevirmeyi başardılar. Şimdi ekimin ortasına geliyoruz. Bu aşıların çoktan başlamış olması lazım. Ancak hastaların aşıya ulaşamadığını görüyoruz” dedi.