CHP'li Gök'ten dikkat çeken 'Saray' iddiası
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Cumhurbaşkanlığı Sarayının kaçak elektrik kullandığını iddia edip “Sarayın statüsü gecekondu” dedi.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, İdare Mahkemesi ve Danıştay'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayına ilişkin verdiği kararları Meclis gündemine taşıdı. Gök, “Yasal kılıfı olmayan bir saraydan yönetiliyoruz. Vatandaş gecekondu yapsa, polis yıkmaya gider. Saray kaçak, elektriği de kaçak. Dünyadaki itibarlı hükûmetler hukuka uyarak ayakta kaldı” dedi.
AKP İstanbul Milletvekili Abdullah Güler ise Cumhurbaşkanlığı Sarayı için verilen yürütmeyi durdurma kararının geriye dönük işlemeyeceğini söyledi ve “İptal yok, yürütmeyi durdurma, geriye işlem oluşturmaz, mevcudu durdurur” yorumu yaptı.
"KILIF BULUP DEĞİŞTİRDİLER"
Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Gök, 2014 yılında ‘Kaçak saray' tartışmasını aşmak için Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun ‘Millî park dâhilinde ve tarihî sit alanları üzerinde kamu hizmet binası yapılabilir' diye kılıf bulduğunu itirazlar üzerine bu kararın ‘Resmi hizmet binası' diye değiştirildiğini söyledi. Gök ‘'Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ‘Burada ‘resmî kurum' ibaresi kullanılamaz' diyerek yürütmeyi durdurdu. Cumhurbaşkanlığı sarayının hukuki statüsü gecekondudur'' dedi.
Gök şunları söyledi:
KAÇAK SU, KAÇAK DOĞALGAZ, KAÇAK ELEKTRİK
“Kaçak sarayda kaçak su kullanılmakta, kaçak doğalgaz kullanılmakta. ‘Elektrik faturasını ödemiyorum' diyenlere ‘Elektriğini kesin' deniyor. Peki, ‘Kaçak elektrik kullananlara ne yapacaksınız? Elektrik kaçak, su kaçak, doğalgaz kaçak. Bütün dünyadaki itibarlı hükûmetler hukuka uyarak ayakta kalmıştır''
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