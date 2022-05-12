CHP'li Gürer: 'Bu politikalarla gıda fiyatlarındaki artış devam eder'
CHP Niğde Milletvekili Gürer, düzenlediği basın toplantısında, uygulanan politikalarla gıda fiyatlarında artışın devam edeceğini dolayısıyla üreticiye desteğin şart olduğunu açıkladı.
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü şartlarda, olağanüstü kararların alınması gerektiğini ifade etti.
Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın gıda güvenliğinde gelecek dönemde sorunlar yaratacağını belirten Gürer, Türkiye'nin son 10 yıldır ortalama 20 milyon ton buğday ürettiğini; nüfusun artmasıyla ihtiyacın da artacağını kaydetti.
Gürer, buğday için verilecek taban fiyatın çiftçiler için çok önemli olacağına işaret ederek, "Buğday taban fiyatlarının çiftçiyi mutlu etmesi lazım. En düşük taban fiyatının 7 bin lira altında tutulmaması şart. Bu fiyat girdi maliyelerini karşılar" dedi.
Hayvancılıkta da ciddi kriz olduğunu savunan Gürer, son tüketicinin ürünü pahalı aldığını, üreticinin de yeterli payı alamadığını söyledi.
Özellikle kuru tarım yapılan bölgelerde çiftçilerin girdi maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden Gürer, kuru tarım yapılan bölgeler için ayrı desteklemeler verilmesi gerektiğini dile getirdi.
Gürer, "Bu politikalarla gıda fiyatlarında artış devam eder. Üreticiye destek şart" diye konuştu.
Video Haberler
- Büyükada’da İSKİ kazısında tarihi keşif
- Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatı
- Barakada çıkan yangında köpekleriyle birlikte öldü
- Hasta yakınları ambulansı kaçırmak istedi
- Sokakta bulduğu 10 bin doları polise teslim etti
- Fazıl Say'dan babasına beste ile veda: İlk kez dinletti
- Adalar'da tırtıl seferberliği
- Yolcu uçağı alev topuna döndü!
- İlber Ortaylı: Türkiye'nin mülteciye ihtiyacı var
- 8'inci katta asılı kalan çocuk son anda kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- 20 ilin valisi değişti, 10 vali görevden alındı
- '3 ayda milyarlarca dolar buhar oldu'
- Vali atamalarında Nesin Vakfı ayrıntısı!
- Tehlike çanı çalıyor
- Erdoğan'ı kızdıracak 'MHP' sonucu
- 'Halka ihanette ısrar ediyor'
- Yasağa karşı harekete geçildi
- Özdağ hakkında suç duyurusu
- Soylu'nun ihraç süreci ve FETÖ
- Erken seçim için tarih verdi