CHP'li Gürer: 'Bu politikalarla gıda fiyatlarındaki artış devam eder'

12 Mayıs 2022 Perşembe, 14:33

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, olağanüstü şartlarda, olağanüstü kararların alınması gerektiğini ifade etti.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşın gıda güvenliğinde gelecek dönemde sorunlar yaratacağını belirten Gürer, Türkiye'nin son 10 yıldır ortalama 20 milyon ton buğday ürettiğini; nüfusun artmasıyla ihtiyacın da artacağını kaydetti.

Gürer, buğday için verilecek taban fiyatın çiftçiler için çok önemli olacağına işaret ederek, "Buğday taban fiyatlarının çiftçiyi mutlu etmesi lazım. En düşük taban fiyatının 7 bin lira altında tutulmaması şart. Bu fiyat girdi maliyelerini karşılar" dedi.

Hayvancılıkta da ciddi kriz olduğunu savunan Gürer, son tüketicinin ürünü pahalı aldığını, üreticinin de yeterli payı alamadığını söyledi.

Özellikle kuru tarım yapılan bölgelerde çiftçilerin girdi maliyetlerini karşılayamadığını ifade eden Gürer, kuru tarım yapılan bölgeler için ayrı desteklemeler verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Gürer, "Bu politikalarla gıda fiyatlarında artış devam eder. Üreticiye destek şart" diye konuştu.