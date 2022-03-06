CHP'li Kaya “Zeytinime Dokunma” mitinginde: "Altın yumurtlayan tavuğumuzu emperyalist güçlere teslim etmeyeceğiz”

06 Mart 2022 Pazar, 13:00

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Manisa Akhisar’da “Zeytinime Dokunma” mitinginde “Şimdi siz bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kesmek istiyorsunuz. Söz veriyoruz, altın yumurtlayan tavuğumuzu emperyalist güçlere teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde dün düzenlenen “Zeytinime Dokunma” mitingine katılan Kaya şunları söyledi:

"1980 öncesi sizin tütününüz elinizden alınmak istendi. Tütün üreticileri hep birlikte ayağa kalkmışlardı, kendi geleceklerine sahip çıkmak için ayağa kalkmışlardı. Ne zaman ki tütünümüze sahip çıkamadık işte o gün kaybettik. Tütünümüze sahip çıkamadığımız için bugün zeytinimize göz diktiler. Zeytin ağaçlarımıza göz diktiler.

"BİZİM MADENİMİZ ZEYTİNİMİZDİR"

Esas olan insan yaşamıdır, insan yaşasın ki zeytin yaşasın. Soframızdaki katığımız olan zeytin 3 bin yıldır yaşıyor. Ekmeğimize katık, geleceğimize umut oldu. Elle tutulur gözle görülür madenimiz bizim zeytinimizdir. Siz Bergama’da bir avuç altın çıkaracağız diye Bergama’da yaşamı zehrettiniz. Şimdi de Manisa’nın, Milas’ın, Antalya’nın, Balıkesir’in yani zeytin ağacının yetiştiği her yeri bize zindan etmeye çalışıyorsunuz.

"ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞUMUZU EMPERYALİST GÜÇLERE TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Fransız yazar La Fontaine’nin ‘Altın Yumurtlayan Tavuk’ hikayesini bilir misiniz? Bir çiftçinin altın yumurtlayan tavuğu var, her gün bir altın yumurtlar, o altını alır sarrafa götürür bozdurur. Bir gün böyle, beş gün böyle, bir ay böyle daha sonra köylü der ki tavuğu kesersen tavuğun haznesinde altınların tümünü birden alırsın der. Tavuğu keser ama gördüğü altın değildir. Altın yumurtlayan tavuğu kestikten sonra o köylünün yaşamı zehir olur. Şimdi siz bizim altın yumurtlayan tavuğumuzu kesmek istiyorsunuz. Söz veriyoruz, altın yumurtlayan tavuğumuzu emperyalist güçlere teslim etmeyeceğiz."

CHP’li Kaya miting sonrası Manisa’da esnafı ziyaret etti. Kaya’nın esnaf lokantasını ziyaretinde şu diyaloglar yaşandı:

"Kaya: 2 ay önce tabldot 12 buçuk liraydı şimdi 25 lira oldu.

Esnaf: Pazartesi 35 lira yapmayı düşünüyoruz

Kaya: Niye?

Esnaf: Yağ yok, bildiğimiz yağ yok.

Kaya: Yağ olmayışını neye bağlıyorsun

Esnaf: Savaşa bahane buluyorlar ama savaşla alakası yok. Kendi ülkemizde bulamıyoruz."

"BEN GAZETECİLİK MEZUNUYUM, MESLEĞİMİ YAPAMIYORUM"

Kaya’nın ziyaret ettiği bir çiğköfteci şunları söyledi:

"Sattığım fiyat aynı ama aldığım fiyatlar hep artıyor. İki tane motorum var, benzin fiyatı artıyor sürekli. Hep kendi cebimden yiyorum. Ama diyorum elbet yarın daha güzel olacak. Bugünler geçecek diye diye kendimizi avutuyor muyuz yoksa öyle mi olacak bilmiyorum. Ben gazetecilik mezunuyum, mesleğimi yapamıyorum."

Kaya’nın ziyaret ettiği başka bir esnaf ise şöyle konuştu:

"Burada Meral hanıma oy attım, çıkarttığı milletvekili üç gün sonra AK Partiye gitti ve ben buna hakkımı helal etmiyorum. Ben senin AK Parti’ye gitmen için oy atmadım. Ben sana bu partidesin diye oy attım. Ben parti gözetmiyorum karşımda dürüst bir insan olmasını istiyorum."







