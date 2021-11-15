CHP'li Kılıç: Bilal Erdoğan’ın arkadaşı, İzmir’in ormanlarını talan edecek

15 Kasım 2021 Pazartesi, 09:42

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'in Menemen ilçesinde 70 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan Rüzgar Enerji Santrali Projesi (RES) yapılması için binlerce ağacın kesileceğini söyledi. Kılıç, "İzmir’in ormanlarını 2060 yılına kadar talan etme izni verilen şirket, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip’ten arkadaşı Raif İnan’dır. Devletin ve kurumlarının her kademesinde ballı maaşlarla kendilerine yer bulan Kartal İmam Hatip Lisesi mezunları, şimdi de adrese teslim ihalelerle İzmir’in ormanlarını yok etmeyi planlıyor" dedi.

“AĞAÇLAR RANTA KURBAN EDİLECEK"

Kılıç, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney ile birlikte Yılmaz Rüzgar Enerji Santrali Projesini yerinde inceledi. Kılıç, incelemenin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Mülkiyeti ‘Devlet Ormanı’ vasfında olan, tapusu 11 milyon 200 bin metrekarelik alan içine yerleştirilen proje için 136 bin 780 metrekare kesin izin verilmiştir. Bu kesin izin verilen alan içinde trafo alanları, idare merkezleri bulunmaktadır, 70 bin metrekare alandaki ağaçların kesilmesi ve süpürme izni onaylanmıştır. Her sene binlerce hektarlık alanı orman yangınlarıyla kaybediyoruz. Küresel iklim krizi kapımızda, ancak devletin bilgisi ve ilgisi dahilinde Menemen’de bir doğa katliamı yaşanacak, rant uğruna ormanlarımız talan edilecek. Buradaki yaban hayatı, börtü böcek zarar görecek. Onlarca belki de yüzlerce yılda yetişen ağaçlarımız yok olacak.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç - CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney

“BİLAL ERDOĞAN'IN KARTAL İMAM HATİP'TEN ARKADAŞI..."

CHP'li Erdan Kılıç rüzgar enerji santrallerine karşı olmadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Bölgede başka rüzgar alan ve ormanlık olmayan bölgeler varken, 70 bin metrekare alanda neden ağaç katliamı yapılıyor? Tabi ki bu sorunun cevabı işi yapacak olan şirket ortaya çıkınca anlaşılıyor. Söz konusu şirketle ilgili yapılan araştırma ve Ticaret Sicil kayıtlarında da görüldüğü üzere, Çapar Elektrik A.Ş 2019 yılında LTD’den A.Ş’ye dönüştürülmüştür. Şirketin kurucu ortağı olan Artıbir Anonim Şirketi ile Çapar Elektrik A.Ş’nin ortakları aynı kişilerdir. Bu isimler Raif İnan ile Mehmet Şafi İnan’dır. İzmir’in ormanlarını 2060 yılına kadar talan etme izni verilen şirketin ortaklarından Raif İnan, Bilal Erdoğan’ın Kartal İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşıdır. Bilal Erdoğan'ın kurduğu Kartal Eğitim Vakfı yöneticisi de olan Raif İnan, daha önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş’den aldığı ihalelerle gündemi sık sık meşgul etmiş, Erdoğan ailesinin rant-talan ilişkisinden nemalanmış kişidir. Bilal Erdoğan ile aynı dönemde Kartal İmam Hatip Lisesi’nden mezun olanlar devletin ve kurumlarının her kademesinde ballı maaşlarla kendilerine yer bulurken, adrese teslim ihalelerle şimdi de İzmir’in ormanlarını yok etmeyi planlıyorlar. Bütün Türkiye’yi talan eden bu yapı İzmir’e gözünü dikmiş durumda. Ancak İzmirli hemşehrilerimizle birlikte bu talan organizasyonuna dur demek için mücadele edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.”