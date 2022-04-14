CHP’li Kılıç: İzmirliler bu beraat kararını unutmayacak

14 Nisan 2022 Perşembe, 14:12

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın, annesi Zekiye Çomaklı’nın sözleri sonrası görevinden ayrıldığını anımsattı. Sosyal medyaya düşen görüntüde Zekiye Çomaklı’nın “Bizim İzmir’deki dinsiz, imansız. Anladık gavursunuz tamam ama gavur olunur da bu kadar mı namussuz gavur olunur? Bu kadar mı haysiyetsiz gavur olunur, azıcık efendi gavur olun” dediğini belirten Kılıç yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

“CHP İzmir milletvekilleri olarak suç duyurusunda bulunmuştuk. Mahkemenin Zekiye Çomaklı hakkında beraat kararı verdiğini öğrendik. Bu kararla İzmirlilerin yüreğinde derin bir yara açıldı. Bir kez daha görüyoruz ki yargı bağımsızlığını oluşturan temel ilkelerden tamamen uzaklaşılmış, kişiye ve duruma göre işleyen bir adalet sistemi ortaya çıkmıştır. Tabi, bu noktaya hemen bugün gelinmedi. 16 Nisan 2017 referandumuyla kabul edilen ve 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte kuvvetler ayrılığı modeli tamamen terk edilmiştir. Tek bir kişinin hüküm sürdüğü bu ucube sistem, üstünlerin hukukunun yaratılmasının önünü açmış, kendi gibi düşünmeyen herkesi sindirmek için yargı sopası ile döven bir sistem halini almıştır. Durum böyle olunca da iktidar yanlısı bir meczup çıkıp demokrasi, barış ve kardeşliğin kenti İzmir’e ve İzmirlilere karşı açık bir şekilde hakaretler edip, küfürler savurabiliyor.

“YARGI BAĞIMSIZLIĞINI SAĞLAYACAĞIZ”

‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu’ rahatça işleyebiliyor. Ya da yandaş televizyon programlarında muhalif kesime tehditler savurup ‘15 Temmuz kursağımızda kaldı. Vallahi yapamadık istediklerimizi. Boş bulunduk. Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi götürür’ gibi ipe sapa gelmez açıklamalar yapan bir kişi hiçbir ceza almadan hayatına devam edebiliyor. Çünkü onlar da biliyor ki yargı tarafsızlığı tamamen ortadan kaldırılmış, talimatla hareket eden yargı tarafından beraat ettirilecek. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı olarak Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçtiğimizde öncelikle yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlayacağız. Yüksek yargı kurulları ile yüksek yargı organlarının bağımsızlıklarını ve demokratik meşruiyetlerini güçlendireceğiz. Bu kurullara ve organlara yürütmenin müdahalesini engelleyecek tedbirleri alacağız. Çünkü, yargı bağımsızlığını sağlamadan ekonomi başta olmak üzere hiçbir alanda ilerleme kaydedemeyiz.”