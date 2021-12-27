CHP’li Kılıç: Karaburun Kaymakamı görevden el çektirilmeli

27 Aralık 2021 Pazartesi, 11:16

CHP Milletvekili Av. Kılıç, açıklamasında “2019 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇK) ilan edilerek her türlü imar işlemi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayına geçen Karaburun’da yaşananlar herkesin malumudur. Bölgenin, Çeşme ve Urla’ya kadar uzanan alanlarında uygulanan ÖÇK; belediyenin başvurularının ardından bazı yerleşim alanları için kısmi olarak kaldırılmıştır. Hal böyle iken Karaburunluların çivi bile çakamadığı yerlerde İlçe Kaymakamı Serap Özmen Çetin arazi satın almış, daha sonra da Tarım İl Müdürlüğü’nden ‘uygundur’ görüşü alarak arazisine ‘salamura tesisi ve ev yapma’ izni çıkartmıştır. Zeytincilik faaliyetiyle uzaktan yakından alakası olmayan kaymakamın amacı arazisini zenginleştirmek, rant değerini arttırmaktır. Bu da arazinin tapu kayıtlarında çok sayıda kişiye geçmesi ve el değiştirmesiyle kanıtlanmıştır. İlçenin mülki amiri konumunda olan bir kaymakamın bu tür araziler alıp zenginleştirmesi, değerlendirmesi kamu etiği açısından son derece yanlıştır. Kimseye uygulanmayan yöntemleri uygulamaya döken kaymakama tanınan ayrıcalıklar artık ayyuka çıkmıştır. İçişleri Bakanlığı, İzmir Valiliği’nin de görevlendirdiği muhakkik tayini ve çalışmanın sağlıklı yürütülmesi için kaymakama görevden el çektirmelidir." dedi.

Kılıç açıklamasında şunları kaydetti:

Karaburun’da sadece kaymakamın kendisi değil, yakınları ve eşinin yakınları da aynı şekilde araziler satın alıp sonrasında araziyi değerlendirmek için çalışmalar yapmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 14. maddesi ve 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Kanun’u kapsamında, kaymakam ve kamu idarelerinde görev alan yakınlarının mal beyanları araştırılmalıdır. Kaymakam ile birlikte aynı ilçede kıdemli savcı olarak görev yapan eşi Osman Berat Çetin ile yakınlarının da ilçe genelinde yaptıkları tapu işlemleri denetlenmelidir. Türkiye’yi yağmalayan tam da bu zihniyettir. Ahbap çavuş ilişkisiyle, idari ve siyasi nüfuzla ülkemizin doğa harikası olan Karaburun’un yağmalanmasına müsaade etmeyeceğiz. Karaburun'da ilçenin mülki amiri ile eşi olan kıdemli savcının yargı içindeki ilişki ağıyla yapmaya çalıştığı hiçbir kumpasa geçit vermeyeceğiz.”

“KARABURUN'DA İKTİDAR YARGI OPERASYONUNA İZİN VERMEYECEĞİZ”

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Karaburun’da 2019 yerel seçimlerini kazanarak başkanlık koltuğuna oturan Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan üzerinde uzun süredir oynanan oyunların da herkes tarafından bilindiğini vurguladı.

Karaburun Belediyesi’nin, idari ve adli gücü elinde bulunduranların arka planda çalışmalarıyla kıskaca alınmak istendiğini ifade eden CHP Milletvekili Av. Kılıç, “Belediye aleyhinde kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan yolsuzluk ve kamu zararı gibi kavramlar algı operasyonundan başka bir şey değildir.” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Av. Kılıç, Menemen’de iktidar-yargı eliyle oluşturulan düzeni zorla Karaburun’da da ortaya koymak isteyenlerin suçüstü yakalandığını “Bundan sonra ilçede belediye başkanımıza ve belediyemize karşı yapılacak herhangi bir saldırının failleri şimdiden bellidir. Herkes bilmelidir ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde yolsuzluk, hırsızlık, yakınları kayırma, yandaşa ihale verme gibi işler olmaz. Bizim belediyelerimiz üzerinden hesap yapanlar, kayyum ya da görevden alınma gibi işlemleri bekleyenler ancak avuçlarını yalarlar. Kamunun verdiği gücü halkın seçtiği belediye başkanımıza karşı kullananları, sinsi planlarla belediyeye kayyum atanmayı bekleyenleri uyarıyoruz; Cumhuriyet Halk Partisi büyük taştır, altında kalırsınız.”