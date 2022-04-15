CHP’li Kılınç’tan Bakan Soylu’ya: Teftiş hangi tarihler arasında işe alınan personeli kapsamaktadır?

15 Nisan 2022 Cuma, 18:16

CHP İstanbul Milletvekili, TMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi Yüksel Mansur Kılınç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 557 personelin terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasının ardından bakanlık müfettişlerinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) başlattığı denetimi Meclis gündemine taşıdı. CHP’li Kılınç, Bakan Soylu’ya, “Teftiş kapsamında kaç müfettiş, uzman, baş kontrolör ve diğer personel görev yapmaktadır? İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde başlatılan teftiş hangi tarihler arasında işe alınan personeli kapsamaktadır?” diye sordu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 9 Aralık 2021 tarihinde TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmeleri sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 557 kişinin terör örgütü bağlantısı olduğunu ileri sürmüştü. Ardından, İçişleri Bakanlığı müfettişleri İBB'de denetim başlatmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç, TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde Soylu’ya İBB’deki denetim ile ilgili sorular yöneltti.

Kılınç’ın, Soylu’ya yönelttiği sorular şöyle: