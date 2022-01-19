CHP'li Koç: Halk çaresiz, yatırımcı ne yapacağını bilemiyor

19 Ocak 2022 Çarşamba, 14:17

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi sanayici Murat Serdar Koç, devleti yönetenlerin açıklamaları ile Türkiye’de yatırım yapacak yabancılara yön veren kuruluşların yaptığı açıklamaların birbirini tutmadığına dikkati çekerek, “Son olarak Bank of America, yayımladığı bir araştırma raporunda Türkiye’de enflasyonun 2022 yılında ortalama yüzde 52,6 olacağını açıkladı. Yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 40 seviyesinde gerçekleşeceğini belirtiyorlar. Tek Haneli enflasyondan bahseden Hükümet üyeleri kendi söylediklerine herhalde sadece kendileri inanıyor” dedi.

Koç, şöyle konuştu:

“Banka artan kur ve enflasyondan dolayı reel sektörün finansman ihtiyacının önemli derecede arttığına işaret ediyor. Raporda banka, politika faizindeki düşüşe rağmen bankalardaki faiz oranlarının arttığına dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın doğrudan döviz müdahalesiyle toplamda 7,3 milyar dolarlık satış yaptığını belirten BofA, kur korumalı Türk lirası mevduat uygulamasının negatif reel faizden kaynaklanan sorunlara çözüm üretemeyeceğini ve mali olarak sürdürülebilir olmadığını da vurguluyor. Bu raporda yüksek seviyelerde bulunan enerji fiyatları düşünüldüğünde Türkiye’nin cari dengesinin pozitife dönmesinin talep baskılanmadığı sürece mümkün olmadığını söylüyorlar.”

'ÇARŞI VE PAZARDA ÇARESİZLİK VAR'

Ocak ayından itibaren gelen elektrik, doğalgaz faturalarının insanların açmazlarını büyüttüğünü söyleyen CHP Karşıyaka İlçe Başkanı ve EBSO Meclis Üyesi sanayici Murat Serdar Koç, “Her gün yurttaşların nabzını tutuyoruz. Evlerindeki yoksullukları büyüyen insanlar artık çarşıya pazara çıkamıyorlar. İzmir’de yerel yönetimlerimiz bu çaresizliklere çare olmak için her gün destek olabilmek için var gücüyle çalışıyorlar. Halkımız devletten ümidini tümüyle kesti. Doğalgazı ulaşamaz hale getiren devlet, halka doğalgaz yardımı yapacağını açıklıyor. Tek bir faturayı bile ödemeyecek miktardaki bu yardım yerine doğalgaz fiyatlarını artırmamak daha doğru bir çözüm olmaz mı.”

İŞLETMELER NASIL KORUNACAK?

Türkiye’nin işsizliği ve genç işsizliğine de dikkat çeken CHP Karşıyaka İlçe Başkanı ve Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesi sanayici Murat Serdar Koç, istihdamı sağlayacak iş insanlarının esnafın, girişimcinin bu süreçte tek amacının “İşletmesini ayakta tutmak” haline geldiğini söyledi. M. Serdar Koç, “Yıllardır büyük emekler verdiğimiz ve birçok insana aş iş olan kurumlarımızın beceriksiz politikalara kurban gitmemesi için büyük efor harcıyoruz” dedi.

CHP Karşıyaka İlçe Başkanı M. Serdar Koç, yurt dışındaki gelişmelerin de Türkiye’yi etkileyecek noktalara gidebileceğini işaret etti, şöyle konuştu:

“Rusya’da toplanan Türk ve Ermeni heyeti görüşmelerinden hemen sonra ABD Halk Bankası davasını istinaf mahkemesi askıya aldı, Rusya Ukrayna sınırına silah yığmaya devam ediyor, ABD Halk Bankası davasını askıya alarak Türkiye de yapılacak seçimlere müdahale edip yola devam mı ettirecek. Emperyalist ülkelerin boyunduruğu altında ülkelerin ekonomileri neden stabil, üretim ve sanayileşme olmadığı halde, ortaya şu çıkmakta ekonomini güçlü tutmak için güçlü tarım güçlü sanayileşme şart. Türkiye’nin her alanda önünü açacak bir iktidara ihtiyacı olduğu net biçimde görülmektedir.”