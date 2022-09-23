CHP'li Oğuz Kaan Salıcı: Sandığı korumak görevimiz

23 Eylül 2022 Cuma, 16:49

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP’nin İzmir Seferihisar’daki toplantısında milletvekillerine yapacağı sunum ile ilgili bilgi verdi. Salıcı, “Seçime yönelik bir sunum olacak. Örgütümüzün performansını konuşacağız, anlatacağız. Hem de seçim günü sandıkların başında duracak arkadaşlarımızı belirleme noktasında durumumuz nedir, o arkadaşlarımızla ilgili nasıl bir çalışma yapıyoruz… Seçim, görünen o ki kasımda olmayacak. Mayıs, haziran tarihleri telaffuz ediliyor. Bu vakti mevcut yapımızı daha güçlendirmek açısından nasıl değerlendiriyoruz, bunları milletvekili arkadaşlarımızla paylaşacağız. Milletvekili arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız örgütün bir parçası. Daha önce biz bu konuları belediye başkanlarımızla paylaştık. Bugün de milletvekillerimizle paylaşacağız” dedi.

"UMARIM İHTİYAÇ OLMAZ"

Salıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Gerekirse sandığın üstüne oturacaksınız' sözlerini değerlendirerek, “Bizde o irade sonsuz. Ama umarız ihtiyaç olmaz. Onu niye söyledi, Sayın Genel Başkan. Bu ülkede trafolara kedi girdi, elektrikler kesildi. Kimsenin aklına, hayaline gelmeyecek şeyler oldu. Seçim günü oldu. Böyle bir durum olduğunda, yasada yeri yok, yasada oy kullanma süresi, sayımla alakalı detaylar var. Oldu da kimsenin aklına gelmeyecek bir şey oldu, sandığı korumak, sandığı içine giren oyu korumak bizim görevimiz. Dolayısıyla biz gerekeni yapacağız” diye konuştu.

"ÜYE SAYIMIZ ARTIYOR"

CHP’nin üye sayısının arttığını dile getiren Salıcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Üye sayımız artıyor. Oylarımız artıyor. Doğu, Güneydoğu bölgesinde; geçmişte üyemiz olmayan köylerde partimize üye olan arkadaşlarımız var. Hem onların üyeliklerini yapıyoruz, örgütümüzü güçlendiriyoruz. Hem de seçim günü o arkadaşlarımızın kendi bulundukları mahallede, köyde; sandıkları korumak açısından, sandık güvenliği, şeffaflık açısından yapılan çalışmaları koordine ediyoruz"

"ODAĞIMIZ KIRSALDA DA PARTİMİZİN GÜÇLENMESİNİ SAĞLAMAK"

Salıcı, "Elimizdeki verilerle üye sayısını ölçüyoruz. O üye sayısının; toplumun farklı kesimlerine yani coğrafyanın tamamına yansımasını sağlayamaya çalışıyoruz. Bir ilçede çok büyük katılım olur, üye sayınız artar. Ama o ilde 15 tane ilçe vardır. Bizim odağımız daha çok sadece merkezde değil aynı zamanda kırsalda da partimizin güçlenmesini sağlamak. Doğu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde illerin kırsallarında da, batı illerinin kırsallarında da artış var. Bizim üyemiz olmayan köy sayısı yüksekti. Biz onu istikrarlı bir şekilde yarıya kadar çektik. Devam ediyoruz; o köylerde üyemiz olmasını temin etmeye çalışıyoruz. Çünkü seçim günü oradan bir kişinin sandığın başında durması ile dışarıdan görevlendirilen bir arkadaşımızın o sandığın başında durması arasında fark var” ifadelerini kullandı.

"POLİTİKALARIMIZI DAHA SIK ANLATAN BİR DİLLE YÜRÜMELİYİZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Artık bilmek zorundayım. Siz gerçekten benimle birlikte misiniz?' açıklamasını da değerlendiren Salıcı, “Bundan sonraki süreçte bizim, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yürütmüş olduğu siyaseti takip eden, ama kendi alternatiflerimizi ortaya koyan, kendi politikalarımızı daha sık anlatan ve vatandaş ile kendi politikalarımız, kendi çözüm önerilerimiz üzerinden buluşan politikalarımızı daha sık anlatan. CHP örgütünün önündeki temel süreç de bu olacak” dedi.