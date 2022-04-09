CHP’li Öztunç’tan Kahramanmaraş Valiliği’ne sert tepki: 'Bunun adı AKP il toplantısıdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valiliği’nin Elbistan’da yaptığı il koordinasyon toplantısına çağırılmadığını duyurdu.

Toplantıya AKP ilçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisinin davet edilmediğini belirten Öztunç, ”Bunun adı il koordinasyon değil AKP il toplantısıdır” dedi.

Öztunç'un sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdiği paylaşımları şu şekilde:

1- Kahramanmaraş Valiliği Elbistan ilçemizde il koordinasyon toplantısı yapıyor. AK Parti İlçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisi davetli değil. AKP’li vekiller çağrılmış İlin vekili olarak ben çağrılmıyorum. Bunun adı il koordinasyon değil AKP il toplantısıdır.

2- Kahramanmaraş Valisi AKP İl başkanı gibi davranıyor. Milletin, tüm Kahramanmaraş’ın değil sadece AKP’lilerin valisi olduğunu ilan etmiştir. Nurhak belediye başkanımız bu partizanlığı protesto ederek toplantıyı terketmiştir. Bende bu durumu ve Valiyi kınıyorum.