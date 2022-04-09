CHP’li Öztunç’tan Kahramanmaraş Valiliği’ne sert tepki: 'Bunun adı AKP il toplantısıdır'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valiliği’nin Elbistan’da yaptığı il koordinasyon toplantısına AKP ilçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisinin davet edilmemesine tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 15:52
CHP’li Öztunç’tan Kahramanmaraş Valiliği’ne sert tepki: 'Bunun adı AKP il toplantısıdır'
Abone Ol google-news

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Kahramanmaraş Valiliği’nin Elbistan’da yaptığı il koordinasyon toplantısına çağırılmadığını duyurdu.

Toplantıya AKP ilçe başkanları dışında başka hiçbir parti temsilcisinin davet edilmediğini belirten Öztunç, ”Bunun adı il koordinasyon değil AKP il toplantısıdır” dedi.

Öztunç'un sosyal medya hesabı Twitter'dan tepki gösterdiği paylaşımları şu şekilde:


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler