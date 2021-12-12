CHP'li Tanal'dan Ankara Valiliği'ne sert tepki: Yanlışta ısrar ediyor

12 Aralık 2021 Pazar, 14:51

Mahmut Tanal, Ankara Valiliği’nin “Barınamıyoruz” eylemini Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 22. maddelerine dayanarak yasaklamasına ve polisin öğrencilere müdahalesine sert tepki gösterdi. Tanal, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, başvurusu üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu’nun, ‘çoklu baro’ düzenlemesine karşı yürüyen baro başkanlarının Ankara’ya girişlerinin engellenmesine ilişkin “toplantı ve ifadeyi açıklama özgürlüğünün” ihlal edildiğine karar verdiğini anımsattı. Ombudsmanlık’ın barışçıl gösterilerde orantısız ve yersiz güç kullanımıyla ilgili emsal teşkil eden bir karara imza attığını belirten Tanal, “Ankara Valiliği hala yanlışta ısrar ediyor. Şikayetimiz üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu, Ankara’da baro başkanlarının Savunma Yürüyüşü’ne müdahalenizi ‘hak ihlali’ saydı. Yani ‘suçlu’ bulundun Ankara Valiliği” dedi.

CHP'li Mahmut Tanal

“BIRAKIN GENÇLER DEMOKRATİK HAKLARINI KULLANSIN”

Kamu Denetçiliği Kurumu’nun kararına göre, “açık bir şiddet veya şiddet çağrısı içermedikçe ve barışçıl niteliklerini korudukları sürece, kamu otoritelerince protesto gösterilerine müdahale edilmemesi gerektiğini” anımsatan Tanal, “Buna rağmen Ankara Valiliği kalkmış, barışçıl ‘Barınamıyoruz’ eylemini yasaklıyor. ‘İzin vermeyiz, müdahale ederiz’ tehditleri savuruyor. Artık yeter, ülkemizde demokrasiye, insan hak ve özgürlüklerine yönelik müdahaleniz. Bırakın da gençler demokratik, barışçıl protesto düzenleme haklarını kullansınlar” tepkisini dile getirdi.

“SUÇ İŞLENİYOR”

Tanal, polisin öğrencilere yönelik sert müdahalesi sonrasında da öğrencilerin paylaştığı videoyu alıntılayarak, Ombudsmanlık’ın avukatların Ankara’ya girişinin engellenmesinin hukuka, kanuna ve anayasaya aykırı bulduğu yönündeki kararını tekrar hatırlatarak, “Lütfen bu kararları içselleştirelim. Hukuka uymaya davet ediyorum. Suç işleniyor” değerlendirmesini yaptı.

NE OLMUŞTU

Barınma sorunu yaşan üniversite öğrencilerinin kurduğu Barınamıyoruz Hareketi, 12 Aralık’ta Ankara’da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Ankara Valiliği, öğrencilerin eylemlerine izin verilmeyeceği belirterek şu açıklamayı yapmıştı:

“Çeşitli basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan haberlerde, ‘12 Aralık 2021 Pazar günü bütün gençler Ankara'ya/Barınamıyoruz Hareketi 12 Aralıkta Ankara'ya gidiyor’ çağrısıyla protesto eylemi düzenlemek amacıyla Ankara'ya gelinerek düzenlenecek etkinler, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17’nci ve 22’nci maddeleri gereğince, ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk görevinin ifası bakımlarından uygun görülmemiştir. İlan olunur.”