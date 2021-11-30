CHP'li vekil Ünsal'dan 'Selvi'nin damadı rüşvet aldı' iddiası

30 Kasım 2021 Salı, 15:37

CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin damadının rüşvet aldığını iddia etti.

TBMM'de açıklamalarda bulunan Ünsal, "Abdulkadir Selvi'nin damadı bakanlıkta daire başkanı oluyor, şirketlerden hibe adı altında rüşvet alıyor; cihazları bakanlıktan gizlice çıkarıyor" dedi.

Ünsal, Selvi'nin damadı ve eşiyle ilgili rüşvet iddiasına dair şunları söyledi:

"Selvi'nin damadı Emre Öğütcen, BOTAŞ'ta güvenlik görevlisiyken Türk Petrolleri Anonim Şirketi'nde bilgi teknolojileri yöneticisi oluyor. 3 ay sonra Bilgi Teknolojileri Daire Başkanı oluyor. 2017'de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda daire başkanı oluyor. Emre Öğütcen teknik malzeme alımlarında bakanlığa mal satacak firmaların tercihi için tek nokta. Emre efendi bu yerde tek nokta olunca hibe istiyor. Her biri 5 ile 10 bin dolar arasında olan fotokopi makinası alımı için firmayı çağırıyor. Listeye alınan 18 tane makinayı 7 de hibe ister. Bir olay oluyor, Sanayi Bakanlığı'ndan bu daire başkanı, damat Emre ve şoförü bir büyük fotokopi makinasını alıyor mesai saati sonrası ve bu Altındağ'daki BİOS Madencilik Şirketi'ne götürüyor. BİOS Madencilik'in sahibi de Zehra Selvi, o da Abdülkadir Selvi'nin eşi.

Bakanlıktan bir ihbar geliyor. Hemen bu fotokopi makinası götürülüyor. Müfettiş harekete geçiyor. Müfettiş önce milli damat Emre'nin şoförünü soruşturmaya alıyor. Müfettiş, şoförle birlikte BİOS Madenciliğin Altındağ'daki yerine gidiyor. Binaya giren müfettiş Sanayi Bakanlığı'ndan ne kadar hibeyle alınan teknik kapsamlı varsa görüyor. Zehra Selvi'nin şirketi bu cihazlarla dolu. Ne kadar hibe alındıysa BİOS Madencilik'e gitmiş. Müfettiş bunu raporluyor ve hibe edilen onlarca teknik cihazın burada olduğunu tespit ediyor. Faturalara bakıyorlar, fatura yok. Bu cihazın kayıtlarına bakıldığında tespit ediliyor ve damadın bu hızlı yükselişinin altındaki sebep anlaşıyor..."