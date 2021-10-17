CHP'li vekil yeni kurulacak bakanlığı açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yılın ilk dokuz ayında 71 bin 334 esnafın, sadece eylül ayında ise 9 bin 608 esnafın kepenk kapattığını belirtti. Ağbaba, "Yapılacak ilk şey, Esnaf Bakanlığı kurulacak ve esnafın borçları ertelenecektir. Esnafın derdinden anlamayan insanlar, esnafın sorunlarını da çözemez" dedi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından, "Yılın ilk 9 ayında 71 bin 344, sadece eylül ayında 9 bin 608 esnafımız kepenk kapatmış durumda. Ne salgında ne normalleşme sürecinde esnafa destek verildi. Artan faturalar, yeni vergi ve zamlar ile döviz artışı esnafı iyice bitirdi. Peki ne yapmalı" notuyla videolu bir mesaj paylaştı. Esnafın sorunları için çözüm önerilerini paylaşan Ağbaba, şunları söyledi:

"BU ZAMLAR DEVAM ETTİĞİ SÜRECE ESNAFIMIZ KEPENK KAPATMAYA DEVAM EDECEK"

"Yılın ilk dokuz ayında 71 bin 344 esnafımız, eylül ayında sadece 9 bin 608 esnafımız kepenk kapatmış durumda. Temmuza göre eylül ayında esnafın kepenk kapatma oranı yüzde 63 artmış durumda. Başından beri söylüyoruz; aç kapa yapılarak esnaf maalesef mağdur edilmişti, çok fazla destek alamamıştı ve bu süreçten sonra destek verilmezse esnaflar daha fazla kepenk kapatmak durumunda kalacak. Maalesef hem pandemi döneminde hem sonraki dönemde esnafa yeteri kadar destek verilmedi. Esnaf hâlâ SGK ve BAĞ-KUR primini ödeyemiyor, kirasını ödeyemiyor. Doğal gaza, elektriğe gelen zamlar belli, bu zamlar devam ettiği sürece esnafımız da kepengini kapatmaya devam edecek. Maalesef Sayın Cumhurbaşkanı, esnafın sesini duymak yerine başka seslerle Türkiye’nin gündemini değiştirmeye çalışıyor. Gerçek gündem, esnafın kepenk kapatması, doğal gaz zamları, elektrik zamları, esnafın evine ekmek götürememesi; bunun altını çizmek istiyoruz.

"ESNAFIN BORÇLARI ERTELENECEKTİR"

Yapılması gereken şey, esnafın borçlarını faizsiz olarak ertelemektir. Yapılması gereken şey, esnafın derdini anlayacak insanların iş başına gelmesidir. Maalesef hâlâ sicil affı çıkarılmış durumda değil, hâlâ borçlar ertelenmiş durumda değil. Yapılacak ilk şey, Esnaf Bakanlığı kurulacak ve esnafın borçları ertelenecektir. Esnafın derdinden anlamayan insanlar, esnafın sorunlarını da çözemez."