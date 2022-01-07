CHP'li Veli Ağbaba, emeklinin alım gücünün azaldığını belirtti
Kimi iktidar destekçilerine göre kuru ekmek karın doyurur. Peki beslenme? Protein, karbonhidrat, vitamin? Emekli maaşındaki kayba dikkat çeken CHP’li Veli Ağbaba da emeklinin mutfağını ve evini birer birer terk eden temel maddeleri sıraladı.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, emekli aylığının 2 bin 500 liraya çıkarılmasına karşın, emeklinin alım gücünün geçen yılki bin 500 liraya göre azaldığını belirtti. Durumu market üzerinden anlatan Ağbaba, “Maaşa bin lira zam geldi ama emeklinin alım gücü 161 kilo patates, 26 kilo un, 8 kilo tavuk ve 400 kilo kömür kadar azalmış durumda” dedi.
ZAMDAN ESER KALMAYACAK
Ağbaba şöyle devam etti:
“Aralık ayında üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki farkın yüzde 44 ile tarihi seviyeye ulaştığını düşündüğümüzde, 2022 yılında yaşanacak olan zam tsunamisi, en düşük emekli aylığına yapılan bin lira zamdan eser bırakmayacak, emekliler yine sefalet altında yaşamaya devam edecek. İlerleyen aylarda emeklinin alım gücü daha da azalacak ve ne yazık ki açlık, sefalet yine emeklilerin kaderi olmaya devam edecek.” Ağbaba ayrıca, geçen yıl verilen bin 500 lirayla 101 paket margarin alınırken, şimdi 2 bin 500 lirayla 81 paket alınabildiğini belirtti.
ASGARİNİN ALTINDA
AKP’nin asgari emekli aylıklarını asgari ücretin altına sabitlediğini belirten Veli Ağbaba, “2002’de asgari emekli aylığı 257 lirayken net asgari ücret 184 liraydı. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de asgari emekli aylığı asgari ücretin 1,39 katıyken, 2022 için asgari emekli aylığı olan 4 bin 250 lira, asgari ücretin 1,7 kat gerisinde kaldı” diye konuştu.
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