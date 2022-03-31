CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ile ilgili çarpıcı iddia

31 Mart 2022 Perşembe, 08:30

TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci’nin, partisinin Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olacağını açıkladığını hatırlatan Yanardağ, “AKP döneminin başkalaşmış bir döneminin tasarlayan çevreler var. Dikkat edin kendisini muhalefet alanında konumlandırdığını söyleyen bazı medya kuruluşlarında bir takım isimler gündeme getirilecek. Buna dikkat edin. Ama tablo şu Meral Akşener aday olmadığına göre tek bir güçlü aday kalıyor. O da Kemal Kılıçdaroğlu. Ulaştığım kesin bilgi CHP’nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Ama henüz Millet İttifakı’nın adayı değil” ifadelerini kullandı.

Yanardağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

PARTİLER SEÇİM AÇIKLANMADAN ÖNCE ADAYI KARARLAŞTIRMALI

“Partilerin seçim tarihi açıklanmadan kendi aralarında adayı kararlaştırmalıdır. Kemal Kılıçdaroğlu’nun veya işaret ettiği CHP geleneğinden gelme bir kişinin Cumhurbaşkanı adayı olacağını düşünüyorum”