CHP’nin Egitim Maratonu başladı… 24 saat sürecek Eğitim Maratonu'nda 100'ün üzerinde konu ele alınacak

Yayınlanma: 18.07.2024 - 11:26

Güncelleme: 18.07.2024 - 11:53

CHP, tarafından eğitim alanında yaşanan sorunlara dikkat çekmek üzere Anıt Park’ta halka açık olarak düzenlenen 24 saat sürecek Eğitim Maratonu başladı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Dün akşam saatlerinde Numan Kurtulmuş'un 'daimi bir özgürlük alanı olsa ne iyi olur' dedikleri bu kürsünün yeri İçişleri Bakanı'nın ve Ankara Valisi'nin talimatlarıyla parkın etrafını bariyerlerle çevirdiler. Milli Egemenlik Parkı'na kurulacak bu kürsüyü, geldik Anıt Parka kuruldu ve 24 saat boyunca eğitim politikalarıyla ilgili söylenmesi gereken ne varsa buradan söylenecek" dedi.

''ENGELLEMEYE ÇALIŞAN BİR ZİHNİYET''

Özel yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Şu zihniyeti görmek lazım ki; bu kadar barışçıl, bu kadar bilimsel, bu kadar çözüm öneren bir eylemliliği, bir etkinliği dahi devletin polisine kanunsuz emirler vererek engellemeye çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız" diyen Özel, şunları söyledi:

"Dertler, bahaneleri 'dün oraya hayvanseverler geldi, burayı ele geçirecekler, burayı bırakmayacaklar, sizin için açarsak onlar da kalır.' Kalsın zaten! Sen Meclis'e hayvanları katledecek, öldürecek, zehirleyecek bir düzenlemeyi getir, buna isyan edenler Ankara'ya gelsinler, efendim 'Milli Egemenlik Parkı'nı hayvanseverler ele geçirmesin.' Milli egemenlik demek milletin dediğinin olması demektir. Bir kişinin, bir zümrenin, bir partinin dediğinin o partinin korktuğunun söylenilmemesi zaten milli egemenlik demiyoruz, diktatörlük diyoruz, tek adam rejimi diyoruz."

"TARİKAT VE CEMAAT KAVGASI VAR"

Özgür Özel, eğitimde tarikat ve cemaat çekişmelerine ilişkin şunları söyledi:

"Tarikatlar ve cemaatler kavgası var. 'Her köşe başını hangimiz tutalım, bunları nasıl yapalım, müfredata kendi zihnimizdeki zehri nasıl akıtalım? O kitaplar üzerinden bu zehri Anadolu'ya, Trakya'ya nasıl yayalım?'

"Böyle olunca maalesef çocuk AK Partilinin çocuğu da olsa, CHP'linin de, MHP'linin de, İYİ Partili'nin de, DEM'linin de, hangi görüşten olursa olsun PİSA sınavına girdiğinde ortalamamız sondan ikinci dünyada... Tüm yeteneklerde, tüm yetkinliklerde, bu coğrafyanın zeki evlatları dünyada normalde aşık atamayacak akranlarının her alanda gerisinde. Sebebi ne? Sebebi o çocuklar değil, doğru imkanlar yaratıldığında o çocukların neler başardığını görüyoruz. Ama eğitim sistemi, okul öncesinden başlayıp lisansüstü ve akademik kariyer süreçlerine kadar sürekli çağın gerisinde, eksikliklerle dolu bir süreci Türkiye'de yaşıyoruz."

100’ÜN ÜZERİNDE EĞİTİM BAŞLIĞI YER ALIYOR

Eğitim Maratonu’nda; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Erken Çocukluk Eğitimi, Temel Eğitim ve Ortaöğretim, Eğitim Ortamlarının Niteliği, Mesleki Eğitim ve MESEM, Yerel Yönetimler ve Eğitim, Cumhuriyet Aydınlanması ve Eğitim, Öğretmen Yetiştirme - Atanmayan Öğretmenler ve Öğretmenlik Mesleği Kanunu, Öğretmenlerin Durumu, Laik ve Bilimsel Eğitim, Nitelikli Kamusal Eğitim, Eğitim Ekonomisi, Yükseköğretim Sistemi, Akademik Özgürlükler ve Akademisyenlerin Durumu, Üniversite Öğrencilerinin Durumu, Eğitim – Hukuk ve İdari Yapılanma, Afetler Ülkesinde Eğitim, Sınav Odaklı Eğitim ve Ölçme Değerlendirme, Teknoloji Çağında Eğitim, Kapsayıcı Eğitim ve Özel Eğitim, Çocuk Hakları ve Çocuğun İyi Olma Hali olarak belirlenen 21 ana başlıkta, 100’ün üzerinde eğitim konusu ele alınacak.

MARATON SUNUMLARI DEVAM EDECEK

Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri, akademisyenler, uzmanlar, eğitim sendikaları genel başkan ve yöneticileri, araştırmacı ve yazarlar, düşünce kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile siyasetçilerden oluşan 100’den fazla konuşmacı ilgili konularda sunumlar yapacak.

İMAMOĞLU, YAVAŞ VE TUGAY DA MARATONDA YER ALACAK

CHP’nin 13 Genel Başkan Yardımcısı; 2 Parti Meclisi üyesi; 20’den fazla konu uzmanı ve deprem bölgesi milletvekili; aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve başarılı eğitim uygulamaları örnekleri olan 5 ilçe belediye başkanın da olduğu siyasetçiler de gün boyunca farklı konu başlıklarında sunum yapacak.

Eğitim Maratonu, 19 Temmuz Cuma günü sabah saat 10.00’da sona erecek. Etkinliğin tamamlanmasının ardından CHP il ve ilçe örgütleri tüm il ve ilçelerde basın açıklaması gerçekleştirecek.