CHP’nin Karadeniz Masası, yeni yılda sahada olacak
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Karadeniz Masası çalışmalarına başlayacağını belirtti. Salıcı, “Erdoğan’ın memleketinden bir CHP’li gelecek” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ilk kez Cumhuriyet’e açıkladığı partisinin Karadeniz Masası çalışmalarının yeni yılda başlayacağını belirterek, “AKP’nin kendisini geçmişte en rahat gördüğü alanlara giriyoruz. Hiçbir yerde AKP’nin kendisini politik olarak baskın göremeyeceği bir Türkiye olacak” dedi. Partisini Rize’den milletvekili çıkartacağına işaret eden Salıcı, “Erdoğan’ın memleketinden bir CHP’li gelecek” ifadelerini kullandı.
CHP’li Salıcı, partisinin genel merkezinde bir grup gazeteciye Karadeniz’de üye sayısını artırmak için yapacakları çalışmaları anlattı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün Karadeniz Masası için partililerle buluşacağı aktaran Salıcı, “Saat 13.00’te il başkanlarımızla, bölge milletvekilleriyle, parti meclisi üyeleriyle bir toplantı yapacağız” dedi. Karadeniz Masası’nda 12 il olduğunu belirten Salıcı, “Artvin, Bartın, Düzce, Giresun, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Trabzon, Samsun, Sinop ve Zonguldak. Bu 12 ilde bizim 12 milletvekilimiz var. 2018 seçimlerinde bizim Düzce’de ve Rize’de vekilimiz yoktu. Bu iki ilde vekil çıkartacağız. Erdoğan’ın memleketinden bir CHP’li gelecek” ifadelerini kullandı. Seçimlerde sandık güvenliğini sağlayacak üyeler için de çalışmalar yapıldığını belirten Salıcı, “Karadeniz’de şu anda da sandık sorumlusu konusunda sıkıntımız yok. 12 ilde 16 bin 309 sandık var. 16 bin 783 kişi şu an belirlenmiş. Sandıklara yedekler de konulmuş durumda. Görev alacak arkadaşların eğitimleri yürütülecek” dedi.
‘AKP BASKIN OLAMAYACAK’
Karadeniz Masası'nın koordinasyonunda CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı’nın görev alacağını söyleyen Salıcı, “Doğu Masası’ndaki usulle çalışacağız. O bölgedeki vekiller, Parti Meclisi üyeleri, il başkanları, ilçe başkanları süreci beraber yürütecek” bilgisini paylaştı. Karadeniz’de AKP’nin yüksek oy aldığına dikkat çeken Salıcı, “CHP örgütlerinin daha diri bir şekilde sahada olmasını sağlamamız gerekiyor. Yılbaşından sonra çalışma başlıyor. AKP’nin kendisini geçmişte en rahat gördüğü alanlara giriyoruz. Hiçbir yerde AKP’nin kendisini politik olarak baskın göremeyeceği bir Türkiye olacak” diye konuştu.
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