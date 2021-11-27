Çiçek Pasajı'nda pompalı tüfekle dehşet saçıp, bir kadını rehin alan şüpheli tutuklandı
Beyoğlu ilçesindeki Çiçek Pasajı’nda pompalı tüfekle havaya ateş açıp eski kız arkadaşını rehin aldıktan sonra polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gece saatlerinde Taksim'de bulunan tarihi Çiçek Pasajı'nda meydana gelen olayda, elindeki pompalı tüfekle bir restorana gelen L.E.Ö., iddiaya göre burada bir kadınla tartışmaya başlamış, daha sonra pompalı tüfekle havaya ateş açıp, tartıştığı kadın müşteriyi rehin almıştı.
Yurttaşlarn ihbarı üzerine olay yerine gelen Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli ikna edilerek gözaltına alınmış ve emniyete götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.E.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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