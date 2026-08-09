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Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

9.08.2026 21:11:00
Güncellenme:
İHA
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Çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da iki kişiyi tüfekle vurarak öldüren şahsın, cinayetleri oğlunun tehdit edildiği için işlediği iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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Edinilen bilgilere göre, Hocalar ilçesinde 31 AKE 220 plakalı otomobil içerisinde iki kişinin hareketsiz halde durduğunu fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, araç içerisindeki M.Ş. (30) ve U.Y.’yi (34) kanlar içinde buldu.

İlk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.Ş. ve U.Y., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis tarafından yürütülen incelemelerde M.Ş. ile M.Y. arasında daha önceden tehdit ve hakaret gerekçesiyle bir husumet yaşandığı tespit edildi. Öğle saatlerinde ise konuyu konuşarak çözmek amacıyla U.Y. ve M.Ş.’nin, M.Y.’nin evine gittikleri ve burada taraflar arasında yeniden tartışma çıktığı öğrenildi.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Y.’nin 78 yaşındaki babası S.Y., oğluna yönelik tehdit ve hakaretleri görünce av tüfeğini alarak M.Ş. ve U.Y.’nin üzerine 4 el ateş açtığı öne sürüldü.

Olayın hemen ardından harekete geçen ekipler, cinayet şüphelisi baba S.Y. ile oğlu M.Y.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #Cinayet #afyonkarahisar