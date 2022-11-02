Çiftlik evinde toprağa gömülü 3 kilo esrara 2 tutuklama
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, çiftlik evinde 2 köpek kulübesinin ortasındaki toprağa gömülü bulunan 3 kilo esrarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çiftlik evine operasyon düzenlendi.
Baskında 2 köpek kulübesinin ortasındaki toprak zeminin farklılığından şüphelenen polisler, yaptıkları kazıda, turşu bidonu içine gizlenen 3 kilo esrar ele geçirdi. Evde yapılan aramada da bir miktar Hint keneviri bulundu.
Gözaltına alınan T.D. (35) ve V.D. (32), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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