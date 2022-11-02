Çiftlik evinde toprağa gömülü 3 kilo esrara 2 tutuklama

02 Kasım 2022 Çarşamba, 14:11

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne bağlı ekipler, uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda çiftlik evine operasyon düzenlendi.

Baskında 2 köpek kulübesinin ortasındaki toprak zeminin farklılığından şüphelenen polisler, yaptıkları kazıda, turşu bidonu içine gizlenen 3 kilo esrar ele geçirdi. Evde yapılan aramada da bir miktar Hint keneviri bulundu.

Gözaltına alınan T.D. (35) ve V.D. (32), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.