Çiğdem Bayraktar Ör hakim karşısına çıktı: ‘Devletimi ve milletimi aşağılamam söz konusu olamaz’

Daha önce sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla tutuklanan Laiklik Meclisi üyesi ve gazetemiz yazarı Dr. Çiğdem Bayraktar Ör, bu kez aynı paylaşım üzerinden “Devletin Kurumlarını Aşağılama” suçlamasıyla hâkim karşısına çıktı.

Bugün sabah İstanbul Anadolu Adliyesi 81. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan Bayraktar Ör, “Ne Mutlu Türküm Diyene” adlı kitap yazmış birisi olarak vatanı için canını vereceğini, devletini ve milletini aşağılamasının söz konusu olamayacağını vurgulayarak suçlamaları reddetti.

Bayraktar Ör ve avukatlarının savunmasının ardından ara karar açıklayan mahkeme, savcının mütalaa vermesi için duruşmayı 11 Kasım 2026’ya erteledi.

‘İRONİK BİR DAVA’

Duruşma sonrası gazetemize konuşan Çiğdem Bayraktar Ör, “Benim gibi vatanına içtenlikle ve gururla bağlı birisinin böyle bir suçlama ile karşı karşıya kalmasını ironik buluyorum. Böyel bir suçlamanın öznesi olarak görülmemi acı acı tebessüm ederek dinledim” dedi.

Bayraktar Ör, siyaset bilimci ve tarihçi kişiliği ile eleştiri hakkını kullandığını, bunu da yine ülkesinin geleceği için yaptığını söyledi.