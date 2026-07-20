Gezi davasından 18 yıl hapis cezası alan Çiğdem Mater ve Mine Özerden, Bakırköy'den İzmir Şakran Cezaevi'ne sevk edilecek.

T24'ün aktardığına göre, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Gezi davası hükümlüleri Çiğdem Mater ve Mine Özerden, İzmir Şakran Cezaevi'ne sevk edilecek.

Gezi Parkı davasında 'hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Çiğdem Mater ve Mine Özerden, Nisan 2022'den bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu tutuluyordu. Mater ve Özerden'in 4 yıl sonra İzmir Şakran Cezaevi'ne sevk edilmesine karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin (AK Bakanlar Komitesi), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye için yaptırım prosedürünü başlatmasına yol açan Gezi davası mahkûmiyetle sonuçlandı.

Nisan 2022 tareihinde, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanı ve iş insanı Osman Kavala’nın sadece hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs (TCK 312) suçlamasından, takdir inidirimi olmaksızın ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmasına, Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Tayfun Kahraman, Can Atalay ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin hükümeti ortaya kaldırmaya teşebbüse yardım etmekten 18’er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutuklamalarına karar verildi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 28 Aralık 2022'de Mater'e verilen 18 yıl hapis cezası kararını yerinde bulduğunu açıklayarak onadı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Temmuz 2023'te Gezi Parkı davası tutukluları hakkındaki mahkumiyet hükûmlerinin onanmasını istedi. Başsavcılık, davaya ilişkin tebliğnamesini Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 17 kişi hakkında verilen hükümlere ilişkin yapılan itirazı 28 Eylül 2023 tarihinde karara bağladı. Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya verilen 18 yıl hapis cezasını onarken, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi ve Mücella Yapıcı’ya verilen 18 yıl hapis cezalarını bozdu. Haklarında bozma kararı verilen sanıklar daha sonra beraat etti.