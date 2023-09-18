Ciğerlerimiz yanıyor... İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

İzmir'in Buca ve Torbalı ilçesi arasında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 07:50
Ciğerlerimiz yanıyor... İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Buca ilçesine bağlı Doğancılar Mahallesi ile Torbalı ilçesine bağlı Demirciler Mahallesi arasında, dün saat 23.10'da çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter ve 45 arazöz, 12 su ikmal aracı ve 9 dozer ile söndürme çalışması yapılıyor.

Öte yandan, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangının söndürülmesi açısından çalışmaların iyi yönde ilerlediğini bildirdi.


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