Çiğli Belediye Başkanı’nın makam aracına silahlı saldırıda yeni gelişme: Tutuklamalar var!

İzmir’in Çiğli ilçesinde Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın makam aracına yönelik silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi tutuklandı.

Olay, 20 Ağustos günü öğle saatlerinde Çiğli Belediyesi hizmet binasının kapalı otoparkında meydana geldi.

MAKAM ARACINA PEŞ PEŞE ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, çalıntı olduğu belirlenen motosikletle belediye binasının otoparkına gelen K.S. (21), Başkan Yıldız’a ait park halindeki ve içinde kimsenin bulunmadığı makam aracına tabancayla art arda ateş açtı.

Şüpheli, olayın ardından kaçmaya çalışırken belediyenin güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri K.S.’yi suç aleti silahla birlikte gözaltına aldı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

“BAŞKANLA ARAMIZDA HUSUMET VARDI”

Soruşturma kapsamında K.S.’ye yardım ettiği değerlendirilen S.D. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemler sırasında K.S.’nin, Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ile arasında husumet bulunduğunu ve saldırıyı bu nedenle gerçekleştirdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.S. ve S.D., çıkarıldıkları mahkemece “kamu malına zarar vermek” ve “ruhsatsız silah taşımak” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.