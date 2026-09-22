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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız AKP’ye mi geçiyor?

Çiğli Belediye Başkanı Yıldız AKP’ye mi geçiyor?

22.09.2026 20:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Çiğli Belediye Başkanı Yıldız AKP’ye mi geçiyor?

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın 28 Eylül’de AKP’ye katılacağı ve AKP İl Başkanları Toplantısı’nda rozet takacağı iddiası güçleniyor. Cumhuriyet’in ulaştığı Onur Emrah Yıldız’a yakın kaynaklar, Yıldız’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğrularken, iddiaların ardından telefonlara yanıt vermediği ve sessizliğini koruduğu yönündeki bilgileri de teyit etti.

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İzmir’de siyasi kulisleri hareketlendiren parti değişikliği iddialarının odağında bu defa Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız var. Yıldız’ın 28 Eylül’de AKP İl Başkanları Toplantısı’nda parti rozeti takacağı öne sürüldü. 

Yıldız ise iddialar karşısında sessizliğini koruyor. Yıldız, iddiaları sormak için kendisine ulaşmaya çalışan gazetecilerin aramalarına yanıt vermezken, telefonlar danışmanına yönlendiriliyor.

Yeni Partili milletvekilleri de Yıldız’a ulaşamadığı belirtti.

Cumhuriyet’in ulaştığı Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yakın kaynaklar, Yıldız’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğrularken, iddiaların ardından telefonlara yanıt vermediği ve sessizliğini koruduğu yönündeki bilgileri de teyit etti.

 

İlgili Konular: #AKP #CHP #Çiğli #yeni parti