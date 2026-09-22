Çiğli Belediye Başkanı Yıldız AKP’ye mi geçiyor?

İzmir’de siyasi kulisleri hareketlendiren parti değişikliği iddialarının odağında bu defa Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız var. Yıldız’ın 28 Eylül’de AKP İl Başkanları Toplantısı’nda parti rozeti takacağı öne sürüldü.

Yıldız ise iddialar karşısında sessizliğini koruyor. Yıldız, iddiaları sormak için kendisine ulaşmaya çalışan gazetecilerin aramalarına yanıt vermezken, telefonlar danışmanına yönlendiriliyor.

Yeni Partili milletvekilleri de Yıldız’a ulaşamadığı belirtti.

Cumhuriyet’in ulaştığı Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yakın kaynaklar, Yıldız’ın AKP’ye geçeceği yönündeki iddiaları doğrularken, iddiaların ardından telefonlara yanıt vermediği ve sessizliğini koruduğu yönündeki bilgileri de teyit etti.