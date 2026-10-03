Çiğli Belediye Meclisi'nde gerginlik... CHP ve YENİ Partililer, AKP'ye geçen Yıldız'ı protesto etti

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın CHP'den AKP'ye geçmesinin ardından 1 Ekim'de çoğunluk sağlanamadığı için yapılamayan belediye meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde belediye binası çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Polislerin meclis salonunda da bulunması CHP'li ve YENİ Partili meclis üyeleri tepkisine neden oldu.

SIRALARA VURARAK PROTESTO ETTİLER

Yıldız'ın salona gelerek birleşimi açmasıyla birlikte tansiyon yükseldi. YENİ Partili ve CHP'li meclis üyeleri sıralara vurarak Yıldız'ı protesto ederken, Cumhur İttifakı üyeleri alkışlarla destek verdi.

Protestolar sırasında izleyiciler arasında bulunan YENİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Umut Barış Ballıkaya, Yıldız'a su fırlattı. Bunun üzerine Yıldız, zabıta ekiplerine Ballıkaya'nın salondan çıkarılması talimatını verdi. Ballıkaya, zabıta ve emniyet ekiplerince salondan çıkarılırken CHP'li ve YENİ Partili meclis üyeleri sıralara vurarak protestolarını sürdürdü.

Toplantıda Atiye İbrahim Yağcı Parkı ve Ekolojik Yaşam Koridoru tasarım projesi yapımı için kullanılmak üzere İller Bankası'ndan kredi kullanılması için Yıldız'a yetki verilmesi görüşüldü. Toplantıda kabul edilen önergeye ilişkin YENİ Partili meclis üyeleri de eleştirilerini dile getirdi.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği'ne (SODEMSEN) üyeliğin iptal edilmesine yönelik önerge ise YENİ Partili ve CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla oy çokluğuyla reddedildi.

Gergin geçen belediye meclis toplantısında başkan Yıldız ile CHP'li ve YENİ Partili meclis üyeleri arasında sözlü tartışmalar yaşandı.

AKAR'DAN YILDIZ'A ANTİDEMOKRATİK TAVIR TEPKİSİ

Toplantının ardından YENİ Parti Çiğli İlçe Başkanlığı'nda, İlçe Başkanı Erkan Akar ve partili meclis üyeleri basın mensuplarına açıklama yaptı.

Meclis toplantısında yaşananlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akar, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın tavrını eleştirirken, İl Başkan Yardımcısı Umut Barış Ballıkaya'ya yönelik sözlerine de tepki gösterdi.

Akar, "Çiğli Belediyesi'nin ekim ayı ikinci oturumunda yaşanan çirkinliğe maalesef hep birlikte şahit olduk. AKP'li Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın antidemokratik tavrını, ayrıca İl Başkan Yardımcımız Sayın Umut Barış Ballıkaya'ya yönelik, 'Atın bunu dışarı, atın, çıkartın, ne bekliyorsunuz' şeklindeki tavrını şiddetle kınıyoruz. Daha ilk günden Cumhur İttifakı'nın diliyle acımasızca söz vermediği, yanlış ve çirkin söylemlerde bulunduğu meclis üyesi arkadaşlarımız, onun seçilmesini sağlayan, hem maddi hem manevi katkı koyan meclis üyesi arkadaşlarıdır. Onur Emrah Yıldız'ı YENİ Parti Çiğli Meclis Grubu olarak şiddetle kınıyoruz. Ayrıca bugünkü oylamalarda YENİ Parti Grubu'na, grup kararına uymayarak aksi yönde oy kullanan meclis üyelerimiz Sayın Hamza Duran ve Musa Han'ı disipline sevk ettiğimizi kamuoyunun takdirine bırakıyorum" dedi.

POLİSLERİN MECLİS SALONUNDA BULUNMASINA TEPKİ

Mecliste salonda bulunan emniyet güçleriyle ilgili değerlendirmelerini sürdüren Akar, polislerin belediye başkanının istemi doğrultusunda salona alındığını öne sürdü ve uygulamanın yanlış olduğunu ifade etti.

Akar, "Emniyet güçleri meclis salonlarına giremez, meclis salonlarındaki kolluk kuvveti, oradaki asayişi düzenleyecek kişiler zabıtalardır. Belediye başkanımız Sayın Valimizin gönderdiğini söyledi ama biz gerçeği biliyoruz, tüm kamuoyu da gerçeği biliyor. Ayrıca oradaki görevli arkadaşlarımız da bunu beyan ettiler. Belediye Başkanı'nın istemi doğrultusunda, arkadaşların içeride, sivil arkadaşların da meclis içerisine sokulduğuna şahit olduk. Biz burada kavga etmeye gelmedik. Biz burada Çiğli'nin haklarını sonuna kadar savunmaya geldik. Nitekim gördüğünüz gibi bazı uygulamalar, başkanın hem verilen önergeleri gündeme almaması hem de antidemokratik tavırları da bunu açıkça ortaya göstermiştir. Yanlış bir uygulama, yanlış bir davranış. Çiğli Meclisi'nde polisin, asayiş için yeri yoktu. Tabii ki emniyet ve kolluk kuvvetlerimiz bizim emniyetimiz ve kolluk kuvvetlerimizdir. Halkın can ve mal güvenliğini korumakla yükümlüdür fakat burası bir meclis. Çiğli halkının yararına birtakım kararların alınması gereken meclistir. Kolluk kuvvetlerinin orada olmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

PARK İÇİN ÇEKİLECEK KREDİYE TEPKİ

Mecliste tartışmalara neden olan Atiye İbrahim Yağcı Parkı'nın yapımında kullanılacak krediye ilişkin de konuşan Akar, İller Bankası üzerinden çekilecek kredinin belediyenin mali yapısı ve çalışanların maaşları açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akar, "Çekilen kredi Atiye İbrahim Yağcı Parkı'nın yapımı ile alakalı. Kredi tamamen orası için kullanılacak. İller Bankası uzun vadede bunu kesecek diyor. Zaten İller Bankası'ndan gelen para şu andaki maaşları ödemeye yetmiyorken biz bu anlamda işçilerimizin yarınını güvence ve teminat altına almak için bu maddeye karşı geldik. Bu maddeye karşı gelmemiz doğru bir tavır. Oradaki parayı hiçbir suretle belediye başka bir manada kullanamaz. Çünkü o İller Bankası'ndaki krediyi sadece o koşulla çekiyor" ifadelerini kullandı.

KOÇ'TAN İŞÇİ MAAŞLARI VE ÖNERGELER ÜZERİNDEN ELEŞTİRİ

Çiğli Belediye Meclisi YENİ Parti Grup Sözcüsü Alev Koç ise belediye şirketlerinde çalışan işçilerin maaş durumuna dikkat çekerek, 350 milyonluk kredi kararına neden karşı çıktıklarını anlattı. Koç, meclise sundukları önergelerin gündeme alınmamasını da eleştirirken, CHP'li meclis üyesi Edibe Tokmak Yılmaz'ın toplantıdaki tepkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koç, şunları kaydetti:

"Bizim belediyemizin iki tane şirketi var: Çibel ve Çiğli Gıda. Çiğli Gıda emekçilerimiz 2 Mayıs itibarıyla üç aydır maaş alamıyor. Çiğli Gıda işçilerimizin maaşları eksik ödendi. Hâl böyleyken bugün oylamada kriz yaşanan gündem maddesinde Çiğli Gıda Başkanı, bir parka sadece hizmet vermek için 350 milyonluk bir krediyi geçirmek istedi ve bunda başarılı oldu. Bizim ana tepkilerimizden biri bunaydı. İkincisi kendini kanunlardan ve yönetmeliklerden üstün görerek, 'Burada hiçbir kaide geçerli değil, burada ben ne dersem o olur' anlayışıyla bizim verdiğimiz önergeleri okumaktan imtina etti. Verdiğimiz önergelerin içeriği Çiğli'nin hava durumunu öğrenmek değildi. Bizim verdiğimiz önergelerin içeriği, alelacele, telaşla AK Parti'ye geçen ve buraya hizmet getirme vaadinde bulunan Belediye Başkanı'nın aslında satış yetkileri olan Çiğli halkının, Çiğli'nin taşınmazlarının satışına ilgili bir ilişkin bir yetkinin iptaline yönelikti. Bunun haricinde de en son olarak CHP meclis üyemiz Edibe Tokmak Yılmaz'ın vermiş olduğu tepki, yine belediye başkanının şahsıma yaptığı hakarete yönelik bir tepkiydi. Öncelikle ben buradan Edibe Tokmak Yılmaz'a hem teşekkür ediyorum hem de belediye başkanının şahsıma yapmış olduğu hakaret, Çiğli Meclisi'ne ve Çiğlili kadınlara yapılmış bir hakarettir. Ben bunu hem kamuoyunun ama öncelikle başta Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aklına ve vicdanının takdirine bırakıyorum."

"O BEDELLE BİR ARAÇ FİLOSU ENVANTERE KAZANDIRABİLİRDİK"

Atiye İbrahim Yağcı Parkı için kullanılacak krediye ilişkin eleştirilerini sürdüren Koç, belediyenin kiralık araç filosuna ödediği yıllık bedel ile park için planlanan yatırım tutarını karşılaştırdı. Koç, ayrıca İller Bankası'ndan Atiye İbrahim Yağcı Parkı'nın yapımı için çekilecek kredi üzerinden "Bugün itibarıyla kiraladığımız araç filosunun yıllık bedeli 300-400 milyon bandında bir bedeldir. Bahsedilen parka yapılacak yatırım 350 milyon bedelindedir. Biz o bedelle bir araç filosu tamamen envantere kazandırabilirdik. Biz bunu kabul etmiyoruz. Matematik ortadadır. Matematik her türlü akıldan, vicdandan üstündür" dedi.

BALLIKAYA'DAN YILDIZ'A ELEŞTİRİ

YENİ Parti İl Başkan Yardımcısı Umut Barış Ballıkaya ise Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın siyasi tutumunu ve meclis toplantısında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Çiğli 27 yıldır Cumhuriyet değerlerine, Atatürk ilkelerine sahip çıkan bir ilçe. Biz 27 yıldır Çiğli'yi AKP zihniyeti gibi sağ yönetim anlayışına teslim etmedik. Ama bugün Onur Emrah Yıldız bir onursuzluk sergileyerek 27 yıllık mücadelemizi tek başına bir oyla AKP, MHP faşizmine teslim etmiştir. Bugün ülkemizde yaşanan yolsuzluklar, yoksullukların tamamının kaynağı 25 yıllık AKP iktidarı iken Çiğli'ye hizmet edeceğim bahanesiyle AKP'ye geçmek istemesi ve bunu Çiğlililere dayatmasını biz kabullenemiyoruz. Onur Emrah Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren, AKP, MHP karşıtı bir kitlenin oyunu alarak belediye başkanı olmuştur. Bugün mecliste de gördüğünüz gibi salona resmî olmayan, resmî kıyafetli değil arkadaşlar, sivil kıyafetli polisleri doldurtmuştur. Salona gitmek isteyenler bugün meclis üyeleri ve Çiğli halkıdır. Onur Emrah Yıldız, AKP ve MHP halk düşmanıdır. Halkı bugün ben de Çiğli'de yaşayan bir yurttaşım, demokratik hakkımı kullandım. Onur Emrah Yıldız'ın bu hadsizliğine karşı su fırlattım. Ama o su onun kirini temizleyemez."