Çiğli Belediyesi 'barış güvercinlerinin' adını Malatya’da yaşatacak

13 Aralık 2021 Pazartesi, 14:56

Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki 12 Ekim Barış Güvercinleri Parkı ve Anıtı'nın açılışında konuşan CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba, “6 yıl önce Ankara’nın göbeğinde barış isteyen 104 insanımızı kaybettiğimiz büyük bir barbarlıkla karşılaştık. Bu saldırı, ülkemizin yaşadığı en büyük acı ve ayıplardan bir tanesi. Birilerinin siyasi geleceğini garanti altına almak için gerçekleşen bu katliamları ve acıları unutmayacağız. Bizim amacımız ülkeye; barışı ve kardeşliği getirmek. Siyasi kimliği, etnik yapısı ne olursa olsun bu toprağın hamurunda kardeşlik var o nedenle de bunu iktidara geldiğimizde başaracağız. Hekimhan’da dilin, dinin, etnik yapının, önemi yok. Tek değere bağlıdır Hekimhan, o da Atatürk ve burası ayrımcılığı bilmeyen bir ilçe. Umarım bu birliktelik tüm Türkiye’ye örnek olur. Biz parti tarihimizin en büyük katliamını yaşadık, ailelerimiz de büyük acı çekti ve çekmeye devam ediyor. Kardeşlerimizin amaçladığı barış ve sevgi, onların adı ile Hekimhan'da yaşayacak” dedi.

Milletin tamamının kucaklaşacağı bir süreci başlattıklarını altını çizen CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ise, “Dünya tarihinin en büyük katliamını yaşadık. Kardeşleri, anneleri, babaları mahkeme kapılarında adalet aramak zorunda bırakan bir sistemi yarattı bu iktidar. Biz asıl barışı, siyasi hırsları için Türkiye’de evlatları, anne ve babaları katliama kurban verenler hesap verdiği zaman yaşayacağız. Çiğli Belediye Başkanımız geldi burada bir park inşa etti, Kartal Belediye Başkanımız da ona destek oldu, anıtları dikti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanlarımız iktidara geldiğimizde nasıl hizmet edeceğimizin örneğini gösteriyorlar” diye konuştu.

UTKU GÜMRÜKÇÜ: BU ONURU ÖMÜR BOYU YAŞAYACAĞIM

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu parkın bizim için üç manası var; Birincisi ben 18 yaşımı doldurduğum gün CHP Gençlik Kollarına üye oldum. Aynı sizin evlatlarınız gibi kendimi bu partiye ve mücadeleye vakfettim ve 20 yıl sonra CHP bana belediye başkanlığı görevini verdi. Bu parkı yapma görevini de ömür boyu bir onur olarak taşıyacağım. İkinci manası kardeşlik. 81 ilde birimizle ile kardeşiz, her dilden her kültürden insan bu Cumhuriyet’in ve Atatürk’ün bayrağı altında yaşıyor. Bu kardeşlik kültürünü bundan sonraki süreçte de hep beraber yaşatmamız lazım. Hekimhan Belediyesi ile kardeş belediyeyiz. Çiğlimizde çok sayıda Malatyalı hemşehrimiz var. O karar meclisimizden oy birliğiyle geçti. CHP Grup Başkan Vekilimiz Hüseyin Çetin ve Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu da Malatyalı. Çiğli ile Hekimhan’ın bir kardeşliği var ve bunu da yaşatmak istedik. Üçüncüsü barış. Türkiye’nin en büyük ihtiyacı barış ve 10 Ekim’de 104 kardeşimiz Ankara’da hayatını kaybetti ve yüzlerce yurttaşımız da yaralandı. Milletimiz bu acıyı birilerinin siyasi hırsları yüzünden yaşadı. Çiğlililer olarak bu acıyı derinden yaşadık. Asistanım Burcu hanım ve Sosyal Yardım İşleri Müdürümüz Yunus bey; ikisi de o patlamamda yaralananlar arasındaydı. İki arkadaşımızla da çok yakın çalışıyoruz. Barış vurgusu Çiğli’de yaşadığı gibi bu parkta da yaşayacak” dedi.

“BARIŞA OLAN İNANCIMIZ SÜRÜYOR”

Dosta ve düşmana birlik ve beraberlik mesajı verdiklerini kaydeden Başkan Utku Gümrükçü, “Hep birlikte dosta düşmana birliğimizi, kardeşliğimizi ve barışa olan inancımızı ilan etmiş olduk. Umarım bu parkta oynayan çocuklar hem kardeşlerimizi yüreklerinde yaşatır hem de Türkiye’nin geleceği için birer Barış Güvercini olurlar” ifadelerini kullandı.

Patlamada çocuklarını kaybeden aileler adına konuşan Abdullah Bakış ise, “2015’te evlatlarımızı, eşlerimizi, anne ve babalarımızı kaybettik. Katliamın üzerinden 74 ay geçti ama bizim acımız dinmedi, özlemimiz azalmadı. 74 aydır suçluların cezalandırılması isteğimiz karşılık bulmadı. Hak ve adalet arıyoruz ama her mahkemede elimiz boş kalıyor. Verilmeyen kararlar neticesinde her mahkemede bir kez daha yıkılıyoruz. Anladık ki hem barış güvercinlerimizi hem de hak, hukuku ve adaleti elimizden almışlar. Evlatlarımız için park yaptıran Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü’ye ve kabirlerini yaptıran Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel’e teşekkür ediyorum” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

KİMLER KATILDI?

Parkın açılışına CHP Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan, İzmir ve İstanbul meclis üyeleri, gençlik ve kadın kolları ile vatandaşlar katıldı.

