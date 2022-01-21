Çiğli’nin ilk oyuncak kütüphanesi açıldı

Çiğli’nin ilk oyuncak kütüphanesi açıldı
Çiğli Belediyesi tarafından, çocukların sosyalleşmesi ve eğlenceli vakit geçirmesi amacıyla Kaklıç Mahallesi’nde projelendirilen Çiğli Rotary Kulübü’nün katkılarıyla yapılan oyuncak kütüphanesi açıldı.
İlk etapta bin oyuncak ile hizmet verecek kütüphane raflarına kısa süre içerisinde hikâye kitapları da eklenecek. Belediyenin bu hizmetinden yararlanmak isteyen çocuklar kütüphaneye gelerek kayıt oluşturduktan sonra dilediği oyuncağı veya kitabı alabilecek.
Oynadığı oyuncaktan sıkılan veya okuduğu kitabı bitiren çocuklar kütüphaneye giderek değişim de yapabilecek.
Çocukların yüzündeki gülümsemeye vesile olmanın kıymetli olduğunu belirten Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Proje üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. Oyuncak kütüphanelerinin ilkini merkeze uzak mahallelerimizden Kaklıç’ta hayata geçirdik. Kaklıçlı çocuklarımız boş vakitlerinde burada güvenli bir şekilde sosyalleşebilecek. Eğlenceli vakit geçirirken kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılabilecek. Büyükşehir Belediyemizden üç otobüs aldık. Rotary ile birlikte bu otobüsleri oyuncak kütüphanesi şeklinde dizayn edeceğiz. Projemizin ikincisini Köyiçi mahallemizde hayata geçireceğiz. Kütüphanelerin daha fazla çocuğa ulaşabilmesi için kentimizin tüm paydaşlarını dayanışma içerisinde olmaya davet ediyorum” diye konuştu.
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