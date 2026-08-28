Çıldır'da şiddetli dolu ve fırtına: 20'den fazla evin çatısı uçtu

Çıldır ilçesinde akşam saatlerinde hava aniden karardı. Ardından fındık büyüklüğünde dolu yağışı başladı.

Yaklaşık 10 dakika süren dolu nedeniyle ilçe genelinde yerler beyaza büründü. Özellikle Öncül köyü ve çevresinde etkili olan dolunun ardından şiddetli fırtına başladı.

Fırtınanın etkisiyle 20’den fazla evin çatısı uçarken, bazı ev ve yapılarda da su baskınları meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dolu ve fırtına, ilçedeki ekili tarım arazilerinde de büyük zarara neden oldu.

İhbar üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşanan olumsuzlukların ardından bölgede hasar tespit çalışmalarına başladı.