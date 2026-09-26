Cin Ali Yazı Atölyesi yeni döneme hazır: 3 Ekim'de ders başı

Çocukların kendilerini ifade edebilmelerinde, bir konu hakkında gözlemlerini Türkçe yazım ve dilbilgisi kurallarına göre metne dönüştürmelerinde yol gösteren bir atölye olan Cin Ali Yazı Atölyesi yeni dönemine başlıyor. Geçen yılda olduğu gibi çalışmalarında çocukların hayal dünyasını yazıya dökmeye yardımcı olduklarını belirten atölye, “Kelimelerle oyun arkadaşı olmayı öğretiyoruz” vaadinde bulunarak 6 haftalık ilk modüllerine 3 Ekim Cumartesi günü saat 11:00’da başlayacak.

Atölyelere 10-12 yaş çocuklar için Prof. Dr. Gonca Gökalp Alpaslan danışmanlığında yaklaşık 75 dakikalık dersler verilecek. Kontenjanların sınırlı sayıda olduğunu belirten Cin Ali Atölyesi, katılmak isteyen tüm çocukları derslere bekliyor.