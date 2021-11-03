Çin Büyükelçisi Liu Shaobin: Çinli şirketleri İzmir’de iş yapmaları için teşvik edeceğiz
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret etti. İzmir’e ilk kez geldiğini söyleyen Büyükelçi Liu Shaobin, Başkan Soyer’in iki ülkenin yerel yönetimleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için girişimlerinin bulunduğunu ve bundan mutluluk duyduğunu ifade etti. Liu Shaobin, “Çin ve Türkiye önemli bir kültürel mirasa sahip. Çin ve İzmir arasında somut işbirlikleri yapılabilir. Biz, Çinli turistlerin İzmir’e gelmesi için çalışacağız. Ayrıca Çinli şirketleri İzmir’de iş yapmaları için teşvik edeceğiz” dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olması için halklar arasındaki ilişkilerin kuvvetli olması gerektiğini belirterek “Halklar arasındaki ilişkiler de kültür, sanat ve sporla güçlenir. Bu ilişkilerde sağlanacak güven, ticari ilişkilerin yanı sıra devletler arasındaki bağı da güçlendirecek” dedi.
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