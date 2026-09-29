Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çin'de gözaltına alınmıştı: CHP'li belediye meclis üyesi partiden ihraç edildi

Çin'de gözaltına alınmıştı: CHP'li belediye meclis üyesi partiden ihraç edildi

29.09.2026 17:31:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Çin'de gözaltına alınmıştı: CHP'li belediye meclis üyesi partiden ihraç edildi

CHP Muğla İl Başkanlığı, Çin'de yürütülen bir adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulduğu belirtilen Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B.'nin partiden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı. Parti tarafından yapılan açıklamada, R.B. hakkındaki suçlamanın “18 yaşından küçük kız bulundurma” olduğu belirtildi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP Muğla İl Başkanlığı, Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B. hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İl Başkanlığı'nın açıklamasında, R.B.'nin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de yürütülen bir adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulduğu ifade edildi.

CHP AÇIKLAMASINDA SUÇLAMAYI DUYURDU

Partinin açıklamasında, R.B.'nin Çin'de “18 yaşından küçük kız bulundurma” suçlamasıyla adli makamlar tarafından gözaltında tutulduğu bilgisinin edinildiği kaydedildi.

Söz konusu suçlama, Çin makamlarının bağımsız bir açıklaması olarak değil, CHP Muğla İl Başkanlığı'nın aktardığı bilgi olarak kamuoyuna yansıdı.

DOSYA “ACİL” KODUYLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından dosyanın CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla “acil” koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KESİN İHRAÇ

Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren CHP Muğla İl Disiplin Kurulu, R.B.'nin partiyle tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.

İlgili Konular: #CHP #Fethiye #Meclis üyesi

İlgili Haberler

İhraç listesinde yer alan Gökhan Günaydın: ‘Akçalı işimi söylesinler alınlarını karışlayayım’
İhraç listesinde yer alan Gökhan Günaydın: ‘Akçalı işimi söylesinler alınlarını karışlayayım’ CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini canlı yayında öğrendi. Karara tepki gösteren Günaydın, "Kimsenin bana bu konuda söyleyebileceği bir tek sözcük yoktur, bir tek iddia yok hakkımda, bir tek gizli tanık iftirası bile yok benim hakkımda ama işte böyle bir sonuçla karşı karşıyayız" dedi.
İhraç kararları CHP'li vekillere ulaştı: Mutlan yönetimi Ali Mahir Başarır'a 'itiraz hakkı' vermedi!
İhraç kararları CHP'li vekillere ulaştı: Mutlan yönetimi Ali Mahir Başarır'a 'itiraz hakkı' vermedi! CHP'nin 'mutlak butlan' yönetimi tarafından alınan ihraç kararları, 9 CHP'li milletvekiline gönderildi. Ancak belgede, Ali Mahir Başarır'a 'itiraz hakkı' tanınmadığı, Veli Ağbaba'ya ise sadece 3 günlük bir itiraz hakkın tanındığı görüldü.
İhraç edilmişti... Yankı Bağcıoğlu'ndan TSK’de görevli doktorun iddialarına dair açıklama
İhraç edilmişti... Yankı Bağcıoğlu'ndan TSK’de görevli doktorun iddialarına dair açıklama CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, TSK’de yaşanan bazı olaylara ilişkin dile getirdiği iddialar nedeniyle TSK'den ihraç edildiği öne sürülen doktor Efran Tumaris Usul'ün açıklamalarına dikkat çekerek, "Doğruysa gerekli idari ve hukuki işlemler yapılmalı, doğru değilse de kamuoyu resmi olarak bilgilendirilmelidir" dedi.