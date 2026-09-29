Çin'de gözaltına alınmıştı: CHP'li belediye meclis üyesi partiden ihraç edildi

CHP Muğla İl Başkanlığı, Fethiye Belediye Meclis Üyesi R.B. hakkında yürütülen disiplin sürecinin tamamlandığını duyurdu.

İl Başkanlığı'nın açıklamasında, R.B.'nin resmi temaslar amacıyla bulunduğu Çin'de yürütülen bir adli soruşturma kapsamında yaklaşık 2 aydır gözaltında tutulduğu ifade edildi.

CHP AÇIKLAMASINDA SUÇLAMAYI DUYURDU

Partinin açıklamasında, R.B.'nin Çin'de “18 yaşından küçük kız bulundurma” suçlamasıyla adli makamlar tarafından gözaltında tutulduğu bilgisinin edinildiği kaydedildi.

Söz konusu suçlama, Çin makamlarının bağımsız bir açıklaması olarak değil, CHP Muğla İl Başkanlığı'nın aktardığı bilgi olarak kamuoyuna yansıdı.

DOSYA “ACİL” KODUYLA DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından dosyanın CHP Muğla İl Başkanı'nın imzasıyla “acil” koduyla İl Disiplin Kurulu'na sevk edildiği belirtildi.

OY BİRLİĞİYLE KESİN İHRAÇ

Parti tüzüğü ve ilgili disiplin hükümleri kapsamında dosyayı değerlendiren CHP Muğla İl Disiplin Kurulu, R.B.'nin partiyle tüm ilişiğinin kesilerek kesin olarak ihraç edilmesine oy birliğiyle karar verdi.