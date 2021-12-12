Çine'de madene karşı direnen köylülere silahlı saldırı

12 Aralık 2021 Pazar, 10:09

Aylardır evine 60 metre uzaklıkta işletilen madene karşı mücadele eden Çine Topçam köylüsü Ali ve Cennet Coşkun'un üzerine akşam saat 20.00 sularında ateş açıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışırken Cennet Coşkun yol üzerinde baygınlık geçirdi. Evrensel gazetesinden Özer Akdemir'e konuşan aile, uzun süredir tehdit edildiklerini aktardı.

Çine Yaşam Platformu Sözcüsü Ahmet Uslu, Coşkun ailesine ateş edenlerin farlarını söndürdükleri araçlarıyla konvoy halinde Çine'ye doğru gittiklerini, köylülerin uzaktan konvoyu takip ettiğini söyledi. Uslu, "İkinci bir Büyüknohutçu katliamı da burada yaşanabilirdi. Avukatımız hemen jandarmayı aradı. Saldırganların derhal yakalanmasını ve Topçam köylülerinin can güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.

ALİ COŞKUN: HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİLER

Akşam saatlerinde madende hafriyat çalışması olduğunu, çalışma yapanları, "Bizim tarafa hafriyat dökmeyin" diye uyaran Ali Coşkun şunları söyledi: