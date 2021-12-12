Çine'de madene karşı direnen köylülere silahlı saldırı
Aydın'ın Çine ilçesindeki madene karşı gelen Topçam köylüsü Coşkun ailesine ateş açıldı. 4 el ateş açılan aileden ölen ya da yaralanan olmadı.
Aylardır evine 60 metre uzaklıkta işletilen madene karşı mücadele eden Çine Topçam köylüsü Ali ve Cennet Coşkun'un üzerine akşam saat 20.00 sularında ateş açıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışırken Cennet Coşkun yol üzerinde baygınlık geçirdi. Evrensel gazetesinden Özer Akdemir'e konuşan aile, uzun süredir tehdit edildiklerini aktardı.
Çine Yaşam Platformu Sözcüsü Ahmet Uslu, Coşkun ailesine ateş edenlerin farlarını söndürdükleri araçlarıyla konvoy halinde Çine'ye doğru gittiklerini, köylülerin uzaktan konvoyu takip ettiğini söyledi. Uslu, "İkinci bir Büyüknohutçu katliamı da burada yaşanabilirdi. Avukatımız hemen jandarmayı aradı. Saldırganların derhal yakalanmasını ve Topçam köylülerinin can güvenliklerinin sağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.
ALİ COŞKUN: HEDEF GÖZETEREK ATEŞ ETTİLER
Akşam saatlerinde madende hafriyat çalışması olduğunu, çalışma yapanları, "Bizim tarafa hafriyat dökmeyin" diye uyaran Ali Coşkun şunları söyledi:
"Bir anda başımın üzerinden kurşunların geçtiğini duydum. En az üç el ateş ettiklerini duydum. Biraz çukurda olduğum için isabet etmedi. Hedef göstererek ateş ettiler. Biz evden tarafa değil başka yöne doğru eğilerek kaçtık. Kaçarken hava karanlıktı cep telefonunun ışığını bile açmadık korkudan. Eve gitsek bizi bulurlar diye korktuk. Yolda eşim Cennet fenalaştı, bayıldı. Zaten panikatak hastası. Bize ateş edenler madenin taşeronu olan şirketin elemanlarıydı. Daha sonra jandarma geldi ‘Madenciler de sizi suçluyorlar, sizin ateş etmediğiniz ne malum’ diye bizi suçlamaya kalktılar. Avukatımız ‘Siz buraya delil toplamaya mı mağdurları suçlamaya mı geldiniz’ diye sorarak müdahale etti.”
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